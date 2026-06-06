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Sabiedrība
Šodien 16:57
Daudzdzīvokļu mājai Rīgā naktī pēkšņi nobrucis sestā stāva balkons
Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Staiceles ielā 11, Rīgā, nobrucis sestā stāva dzīvokļa balkons.
Kā norādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) izsaukums uz notikuma vietu saņemts pagājušajā naktī, un VUGD apsekojis un norobežojis teritoriju. Notikumā cietušo nav.
Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas vadītājs Uģis Vidauskis pauda, ka pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta būvinspektors vietu apsekojis, un aizliegts izmantot konkrētās sekcijas balkonus. Tāpat esot jāpieaicina sertificēts būvspeciālists, lai veiktu balkonu tehnisko izpēti. Viņš norādīja, ka "Rīgas namu pārvaldnieks" darbojas notikuma vietā un veica norobežošanu.