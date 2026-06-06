Daudzdzīvokļu mājai Rīgā naktī pēkšņi nobrucis sestā stāva balkons
Foto: LETA
Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība

Daudzdzīvokļu mājai Rīgā naktī pēkšņi nobrucis sestā stāva balkons

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Staiceles ielā 11, Rīgā, nobrucis sestā stāva dzīvokļa balkons.

Daudzdzīvokļu mājai Rīgā naktī pēkšņi nobrucis ses...

Kā norādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) izsaukums uz notikuma vietu saņemts pagājušajā naktī, un VUGD apsekojis un norobežojis teritoriju. Notikumā cietušo nav.

Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas vadītājs Uģis Vidauskis pauda, ka pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta būvinspektors vietu apsekojis, un aizliegts izmantot konkrētās sekcijas balkonus. Tāpat esot jāpieaicina sertificēts būvspeciālists, lai veiktu balkonu tehnisko izpēti. Viņš norādīja, ka "Rīgas namu pārvaldnieks" darbojas notikuma vietā un veica norobežošanu.

Tēmas

VUGDRīgaRīgas namu pārvaldnieks112

Citi šobrīd lasa