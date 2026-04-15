Maģars sagaida, ka Orbāns pirms amata atstāšanas pasniegs Ukrainai "atvadu dāvanu"
Ungārijas topošais premjerministrs sagaida, ka Orbāns pirms varas nodošanas pasniegs Ukrainai dāvanu. Orbānam šīs pilnvaras joprojām būs līdz jaunas valdības izveidošanai.
Parlamenta vēlēšanās uzvarējušās partijas "Tisza" līderis Peters Maģars paziņoja, ka Viktors Orbāns varētu atcelt savu veto 90 miljardu eiro ES aizdevumam Ukrainai vēl pirms varas nodošanas.
Maģars norāda, ka Budapešta netraucēs līdzekļu izmaksu Kijivai, ziņo "Bloomberg".
Orbāns vēl nav komentējis šo iespēju, taču viņš varētu ieņemt principiālu nostāju, konfrontācijā ar Ukrainu pieskaņojoties Maskavai. Viņš paliks premjerministra amatā līdz jaunās valdības stāšanās amatā.
Šis paziņojums izskanējis laikā, kad notiek gatavošanās jaunas Ungārijas valdības veidošanai.
Maģars plāno stāties amatā maija sākumā un aicināja paātrināt parlamentārās procedūras. Orbāns iepriekš bloķēja ES lēmumu pēc tam, kad tika apturēta Krievijas naftas tranzītu caur "Družba" cauruļvadu. Pēc Maģara teiktā, aizdevuma jautājums varētu tikt atrisināts, tiklīdz būs pabeigti infrastruktūras remontdarbi.
Uzvara maina Ungārijas nostāju Ukrainas jautājumā
"Tisza" partijas uzvara iezīmē iespējamu politikas maiņu Budapeštā, kas jau sen ir apturējusi svarīgus ES lēmumus par atbalstu Ukrainai. Ungārija iepriekš bloķēja finansiālās palīdzības un sankciju iniciatīvas, radot spriedzi Eiropas Savienībā. Ja veto tiks atcelts, Ukraina varēs saņemt ievērojamu finansējumu notiekošā kara laikā.