Maģars: Ungārija vairs neaizsargās bijušo Polijas tieslietu ministru Zjobro
Ungārijas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") līderis Pēters Maģars pirmdien paziņojis, ka Ungārija vairs nesniegs aizsardzību bijušajam Polijas tieslietu ministram Zbigņevam Zjobro un viņa vietniekam, kuri Polijā apsūdzēti korupcijā.
Zjobro un viņa bijušais vietnieks Marčins Romanovskis "pie mums vairs ilgi neuzturēsies", paziņoja Maģars. "Ungārija nebūs starptautiski meklētu noziedznieku izgāztuve," viņš piebilda.
Abi politiķi pagājušajā gadā aizbēga uz Ungāriju, un līdzšinējais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piešķīra viņiem politisko patvērumu.
Zjobro vadīja Polijas Tieslietu ministriju no 2015. līdz 2023. gadam nacionālkonservatīvās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) vadītajās valdībās. Pret Zjobro ierosināta lieta par 26 iespējamiem noziegumiem, tostarp par noziedzīgas organizācijas veidošanu, līdzdalību tajā un naudas piesavināšanos aptuveni 35 miljonu eiro apmērā. Zjobro apsūdzēts arī par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un nolaidību darbā.
Zjobro apgalvo, ka tiesvedība pret viņu ir politiski motivēta.