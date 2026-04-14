Pēc Orbāna ēras beigām Maģars nāk klajā ar skaļu paziņojumu par Zelenski
Foto: REUTERS/SCANPIX
Pasaulē

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ungārijas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs, konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") līderis Pēters Maģars paziņojis, ka noteikti tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Viņš arī apliecināja, ka jaunā valdība plāno veidot draudzīgas attiecības ar visām kaimiņvalstīs, kas nozīmē arī Ukrainu.

""Tisza" valdība centīsies veidot sabiedrotas un, ja iespējams, draudzīgas attiecības ar visām kaimiņvalstīm," paziņoja Maģars, atbildot uz jautājumu par jaunās valdības politiku attiecībā uz Ukrainu.

Jautāts par iespējamo tikšanos ar Zelenski, topošais Ungārijas premjerministrs sacīja, ka viņi noteikti tiksies, "ja ne kaut kur citur, tad Eiropadomē".

Jau vēstīts, ka svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Tisza", līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna vadītajai nacionālkonservatīvajai partijai "Fidesz" ciešot graujošu sakāvi.

Parlamenta vēlēšanas Ungārijā.

Ungārijā notiek parlamenta vēlēšanas

Ungārijā svētdien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās premjerministra Viktora Orbāna pārstāvētajai konservatīvajai partijai "Fidesz" gaidāma sīva cīņa, un Eiropā daudzi cer ...

Tēmas

KrievijaUkrainaUngārijaVolodimirs ZelenskisViktors OrbānsPēters Maģars

Citi šobrīd lasa