Ar rekordlielu vēlētāju aktivitāti Ungārijā noslēgusies balsošana parlamenta vēlēšanās, kurās Putina senais draugs Orbāns var zaudēt varu
Ungārijā svētdien noslēgusies balsošana parlamenta vēlēšanās, kas varētu pielikt punktu 16 gadus ilgajam premjerministra Viktora Orbāna varas periodam, un vēlētāju aktivitāte sasniegusi rekordaugstu līmeni. Vēlēšanu iecirkņus slēdza plkst. 19.00 (plkst. 20.00 pēc Latvijas laika).
Līdz plkst. 18.30 bija nobalsojuši 77,8% balsstiesīgo, kamēr iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. gadā, šajā laikā bija nobalsojuši tikai 70,5%.
Dažas sekundes pēc iecirkņu slēgšanas tika publicēti jaunākie aptaujas rezultāti, kas liecina, ka opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Pētera Maģara vadībā ievērojami apsteidz Orbāna pārstāvēto nacionālkonservatīvo partiju "Fidesz". Aptauja tika veikta laikā no 8. līdz 11. aprīlim, tas ir, vēl pirms vēlēšanām, un 55% ungāru izteica gatavību balsot par "Tisza", kamēr "Fidesz" atbalstu pauda 38% respondentu.
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uzticīgais Orbāns, kam savu atbalstu tiešā tekstā pauduši arī ASV prezidents Donalds Tramps un viceprezidents Džeimss Venss, pēdējam pat ierodoties Ungārijā par viņu aģitēt, centās mobilizēt savus atbalstītājus: “Daudz cilvēku balso,” savā “Facebook” kontā satraukts paziņojis Orbāns. “Tas nozīmē vienu: ja mēs gribam aizsargāt Ungārijas drošību, neviens patriots nedrīkst palikt mājās!”
Panikā ir arī Orbāna propagandisti. Krievijas medijos ļoti iecienītais Pamattiesību centra analītiķis Zoltans Koškovičs, kurš pastāvīgi sunī Ukrainu, tās prezidentu Volodimiru Zelenski, slavē Krieviju un tās “viedo vadītāju” Putinu, savā “X” kontā jau stāsta, ka “Zelenska režīms nosūta savus rīkļurāvējus uz Ungāriju, lai mēģinātu organizēt Maidanu”.
Zelenska, Ukrainas un arī Eiropas Savienības vadītāju vainošana visās Ungārijas nelaimēs ir viens no Orbāna partijas vēlēšanu kampaņas jājamzirdziņiem, daudzviet izlīmēti plakāti ar "ļaunajiem tēliem" Zelenski, Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, kā arī Orbāna galveno konkurentu “Tisza” līderi Pēteru Maģāru ar aicinājumiem "neļaut Zelenskim smieties pēdējam". Gan Orbāns, gan viņa padotie pastāvīgi aicina Ukrainu piekāpties Krievijai un atdot tai visu, ko tā prasa.
Dzēlīgi komentētāji aktīvi publicē ekrānuzņēmumus no likmju likšanas platformas “Polymarket”, kas liecina par krasām izmaiņām pēc Džeimsa Vensa atklātās aģitācijas par labu Orbānam. Maza nianse, par Orbānu tikpat aktīvi aģitējošais Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors tur strādā par padomdevēju, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.
Pirmie rezultāti gaidāmi jau neilgi pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, taču ja tie nebūs izšķirīgi, uzvarētājs var tikt pasludināts tikai pēc visu balsu saskaitīšanas nākamajā svētdienā, paziņojusi Nacionālā vēlēšanu komisija.