VIDEO: pēc Orbāna sakāves internetu ar trakulīgu deju sajūsmina topošais Ungārijas veselības ministrs
Kāds Ungārijas parlamenta deputāts kļuvis populārs internetā ar savām trakulīgajām deju kustībām pēc tam, kad ilggadējais premjerministrs Viktors Orbāns parlamenta vēlēšanās piedzīvoja graujošu sakāvi.
Zsolts Hegedīšs ar sajūsmu dejoja uzvaras svinībās, ko rīkoja uzvarējušās centriski labējās partijas “Tisza” līderis Pēters Maģars, kamēr tūkstošiem cilvēku izgāja Budapeštas ielās, lai atzīmētu uzvaru.
Šis rezultāts ir būtisks ieguvums Rietumeiropai, jo Maģars ir daudz izteiktāk atbalstošs Eiropas Savienībai, NATO un Ukrainai nekā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un ASV prezidentu Donaldu Trampu saistītais ietekmīgais līderis Orbāns.
Zsolta Hegedīša, kurš ir viens no galvenajiem kandidātiem uz veselības ministra amatu nākamajā Ungārijas valdībā, enerģiskā deja izraisīja sajūsmu arī sociālajos tīklos — cilvēki rakstīja, ka Zsolts jaunībā acīmredzot bijis dejotājs, bet daudzi ar smaidu uzsvēra, ka Ungārijai būs pats stilīgākais veselības ministrs.
Vairāki atzina, ka šo video var skatīties atkal un atkal, jo viņa enerģija, prieks un “labās vibrācijas” ir lipīgas, turklāt netrūka arī joku par to, ka kādam noteikti vajadzētu iemācīt visiem šīs deju kustības.
Par "Tisza" balsojuši 53,6% vēlētāju, bet līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna vadīto partiju "Fidesz" atbalstījuši 37,9%, un jaunajā parlamentā tai būs 55 vietas.
Vēlēšanās, kas tika uzskatītas par nozīmīgākajām kopš PSRS uzspiestā komunistiskā režīma krišanas 1990. gadā, piedalījās rekordliels vēlētāju skaits.
