Iedzīvotāji satraukti par "Mobilly" darbības traucējumiem - uzņēmums sola kompensācijas
Vairāki iedzīvotāji ziņo par problēmām lietotnes "Mobilly" darbībā – daļai iedzīvotāju nav izdevies iegādāties sabiedriskā transporta biļetes vai apturēt autostāvvietas apmaksu.
"Man vienīgajai "Mobilly" nestrādā? Braucu pa zaķi šobrīd," vietnē "X" norāda Lauma. Lakija pauž, ka šobrīd "zvaignes sastājušās neveiksmīgā kombinācijā, jo slāvu aplī esot avārija, bet "Mobilly" un "Rīgas Satiksmes" aplikācija neiet. Arī Ilze norāda, ka nespēj atvērt lietotni, un cer, ka līdz galamērķim izdosies nokļūt bez biļetes. Uzņēmums "Mobilly" iedzīvotājiem skaidro, ka šobrīd tā darbībā novērotas tehniskas ķibeles un par notikušo jau esot informēta "Rīgas Satiksme".
"Vēlamies brīdināt, ka šobrīd piedzīvojam tehniskas problēmas. Cītīgi strādājm, lai visu atrisinātu pēc iespējas ātrāk. Ja neizdevās apturēt stāvvietas apmaksu, lūdzu sazinies ar mums, rakstot uz info@mobilly.lv savu telefona numuru un laiku, kad vēlējies samaksu apturēt!" aicina "Mobilly".
"Par šo situāciju esam brīdinājuši mūsu partnerus un aicinājuši kontroli būt saprotošiem. Ja tomēr rodas kādas problēmas, sazinies ar mums rakstot DM vai uz info@mobilly.lv. Šobrīd aicinām biļetes iegādāties citā veidā."
"Ja tev ir aktīva mēnešbiļete, iegādājies jaunu biļeti braucienam un sūti mums DM savu telefona numuru - mēs kompensēsim radušos izdevumus. Katru gadījumu izskatīsim un sazināsimies. No sirds atvainojamies par sagādātajām neērtībām," norāda uzņēmums.