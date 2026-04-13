Leiena gatava uzlabot attiecības ar Ungāriju, lai atbloķētu ES līdzekļus
Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena pirmdien paudusi gatavību ar Ungārijas parlamenta vēlēšanu uzvarētāju Pēteru Maģaru strādāt pie tālejošām reformām, lai pēc jaunās ungāru valdības stāšanās amatā atbloķētu iesaldētos Eiropas Savienības (ES) līdzekļus.
"Mēs sāksim strādāt ar valdību, cik drīz vien iespējams, lai panāktu ātru (..) progresu Ungārijas tautas labā," paziņoja Leiena.
EK ir iesaldējusi Ungārijai paredzēto finansējumu no ES budžeta saistībā ar bažām par tiesiskuma graušanu Ungārijā aizejošā premjerministra Viktora Orbāna vadībā.
EK vēlas redzēt lielāku progresu Ungārijas cīņā ar korupciju, uzlabojumus kārtībā, kādā tiek piešķirti valsts līgumi, lielāku prokuratūras neatkarību un citas reformas.
"Ir daudz darāmā, Ungārijai atgriežoties uz Eiropas ceļa," norādīja Leiena, uzsverot, ka Budapeštai ir jāīsteno reformas, lai atbloķētu naudu.
Viņa pauda optimismu, ka tagad būs iespējams pieņemt ES jaunāko sankciju paketi pret Krieviju un 90 miljardu eiro aizdevumu Kijivai, ko bloķēja Orbāns.
Leiena arī aicināja mainīt lēmumu pieņemšanas kārtību ES, apgalvojot, ka ārpolitikas lēmumu pieņemšanā vienprātības princips būtu jāaizstāj ar balsu vairākumu.
Jau vēstīts, ka svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza"), kuras līderis Pēters Maģars gandrīz droši kļūs par nākamo Ungārijas premjerministru.