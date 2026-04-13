Orbāna pēctecis Maģars sola runāt ar Putinu, taču šoreiz būs būtiska nianse
Svētdien Ungārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējušās opozīcijas konservatīvās Cieņas un brīvības partijas (“Tisza”) Pēters Maģars paudis gatavību runāt ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, taču Kremļa saimniekam nāksies rēķināties ar būtisku niansi.
Kā zināms, līdzšinējais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš bija valdības vadītājs kopš 2010. gada, bija viens no vislojālākajiem Putina atbalstītājiem Eiropas Savienībā un NATO, bet nesen publiskotajā abu telefonsarunas transkriptā pazemīgi sevi nodēvēja par “peli”, kas vienmēr gatava pakalpot “lauvam” Putinam.
Maģars šādu verdzisku iztapību nesola. “Protams, ja situācija to prasīs, ir jāsēžas pie sarunu galda ar Krievijas prezidentu,” viņš sacīja dienu pirms vēlēšanām publicētajā intervijā laikrakstam “Nepszava”. “Ja nepieciešams, mēs risināsim sarunas, bet par draugiem nekļūsim.”
Ungārija, tāpat kā tās kaimiņvalsts Slovākija, kuras premjers Roberts Fico arī ir lojāls Putinam, ir ļoti atkarīgas no Krievijas energoresursiem, un šo atkarību Maģārs atzina intervijā. “Ne Krievijas, ne Ungārijas ģeogrāfiskais stāvoklis nemainīsies. Arī mūsu enerģētiskā atkarība vēl kādu laiku saglabāsies,” sacīja topošais premjerministrs. “Mums jāstiprina diversifikācija, bet tas nenotiek vienas nakts laikā.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka vēlēšanās, kurās piedalījās rekordliels vēlētāju skaits, Maģara vadītā “Tisza” izcīnījusi 138 no 199 parlamenta vietām, liecina pēc 98,15% balsu saskaitīšanas iegūtie rezultāti. Tas nozīmē, ka viņa partijai ir konstitucionālais vairākums, kas ļauj ķerties pie Orbāna iedibinātā režīma demontāžas. Orbāna vadītā partija “Fidesz” ieguvusi 55 mandātus.
Orbāna sakāve tiek uzskatīta par spēcīgu triecienu viņa starptautiskajiem sabiedrotajiem, tostarp Putinam un ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš pats aktīvi aģitēja par viņu un atklāti piesolīja dāsnu ASV palīdzību pareizas izvēles gadījumā, bet viceprezidents Džeimss Venss pat devās to darīt klātienē uz Budapeštu. Zīmīgi, ka Baltais nams Maģaru joprojām nav apsveicis ar uzvaru. Savukārt Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs pirmdien paziņoja, ka Krievija “respektē ungāru izvēli” un cer uzturēt “visnotaļ pragmatiskās attiecības” ar Ungārijas jauno vadību, taču apsveikt Maģaru ar uzvaru negrasās. "Kremlis neapsveiks Maģaru ar uzvaru Ungārijas parlamenta vēlēšanās, tā ir nedraudzīga valsts," noteica Peskovs.