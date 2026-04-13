Maģars sola Ungārijai jaunu laikmetu
Nākamais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars pēc viņa vadītās konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") pārliecinošās uzvaras parlamenta vēlēšanās pirmdien paziņojis par jauna laikmeta iestāšanos.
Viņš aicināja prezidentu Tamāšu Šujoku, līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna līdzgaitnieku, pēc iespējas ātrāk sasaukt jaunievēlēto parlamentu.
"Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tas (uzvara vēlēšanās) nestu jaunu laikmetu," preses konferencē apsolīja "Tisza" līderis.
"Mūsu valsts nevar šķiest laiku. Ungārija no visiem aspektiem ir nelaimē. Tā ir izpostīta, izlaupīta, nodota, nonākusi parādos un sagrauta," norādīja vēlēšanu uzvarētājs.
Tajā pašā laikā viņš izteica pateicību Orbāna tuvajiem sabiedrotajiem Krievijai un Ķīnai, ka tās pieņēmušas vēlēšanu rezultātus un ir gatavas "konstruktīvai sadarbībai", tāpat kā tai gatava Ungārija.
Pievēršoties Ukrainas tēmai, Maģars savā pirmajā preses konferencē pēc "Tisza" uzvaras vēlēšanās paziņoja, ka neplāno atgriezties pie jautājuma par 90 miljardu eiro lielo Eiropas Savienības (ES) aizdevumu Kijivai, ko Orbāna valdība februārī nobloķēja.
"Šis lēmums jau tika pieņemts decembrī Briselē, tāpēc es nezinu, kāpēc tas būtu jāpārskata vēlreiz," norādīja Maģars. Viņš precizēja, ka, cik viņš sapratis, Orbāna valdība decembrī apstiprināja aizdevumu ar nosacījumu, ka Ungārija kopā ar Čehiju un Slovākiju nepiedalīsies tā finansēšanā.
No Maģara sacītā nebija skaidrs, vai viņš plāno atcelt veto, ko Orbāna valdība uzlika ES aizdevumam Ukrainai saistībā ar naftas piegādes apturēšanu pa cauruļvadu "Družba".
Maģars arī sacīja, ka iebilst pret vienkāršotu ES pievienošanās procedūru Ukrainai un uzskata, ka ir absurdi uzņemt blokā karojošu valsti. Vienlaikus viņš norādīja, ka visi zina, ka Ukraina šajā karā ir upuris.