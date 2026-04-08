Tramps dižojas - vienošanās ar Irānu ir "totāla un pilnīga uzvara"
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien pēc vienošanās panākšanas ar Irānu par divu nedēļu pamieru intervijā ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka Savienotās Valstis guvušas "totālu un pilnīgu uzvaru".
Telefonsarunā Tramps pauda, ka, viņaprāt, Ķīna ir pārliecinājusi Irānu sākt sarunas, un norādīja, ka par Teherānas bagātinātā urāna jautājumu tiks "gādāts nevainojami".
"Totāla un pilnīga uzvara. 100 procenti. Par to nav nekādu šaubu," Tramps sacīja aģentūrai AFP īsā telefonsarunā, atbildot uz jautājumu, vai viņš uzskata, ka pamiers ir uzvara.
Ņemot vērā neskaidrību par vienošanos attiecībā uz Hormuza šauruma atbloķēšanu, Tramps uzstāja, ka pastāv stingrs rāmējums ilgtermiņa vienošanās panākšanai.
"Mums ir 15 punktu darījums, no kuriem par lielāko daļu ir panākta vienošanās. Mēs redzēsim, kas notiks. Mēs redzēsim, vai tas tiks panākts," sacīja Tramps.
Savā iepriekšējā paziņojumā sociālajā tīklā "Truth Social" ASV prezidents bija norādījis, ka Irāna ir sniegusi desmit punktu priekšlikumu, kas ir "izpildāms".
Tramps neteica, vai viņš atgriezīsies pie saviem sākotnējiem draudiem iznīcināt Irānas civilās elektrostacijas un tiltus, ja vienošanās neizdosies.
"Būs jāskatās," Tramps sacīja aģentūrai AFP.
Vēl viens svarīgs jautājums ir Irānas bagātinātā urāna krājumu liktenis pēc kara, kura mērķis pēc ASV prezidenta teiktā cita starpā bija nodrošināt, lai Irāna nekad nevarētu iegūt kodolieročus.
Taču Tramps uzstāja, ka uz kodolmateriāliem attieksies jebkurš miera līgums.
"Par to tiks gādāts nevainojami, citādi es nebūtu vienojies," sacīja Tramps, nesniedzot nekādas konkrētas ziņas par to, kas notiks ar urānu.
Tramps norādīja, ka, viņaprāt, Ķīnai ir bijusi zināma loma, lai panāktu, ka Irāna sēžas pie sarunu galda. "Dzirdēju, ka jā," sacīja Tramps, atbildot uz jautājumu, vai Pekina bija iesaistīta, lai panāktu, ka Teherāna sāk sarunas par pamieru.