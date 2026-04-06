Irāna noraidījusi ASV un Izraēlas pamiera priekšlikumu; Tramps sniedz Irānai laiku līdz otrdienai
Irāna turpinās karu ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Izraēlu tik ilgi, cik tās politiskie līderi uzskatīs par nepieciešamu, pirmdien vietējiem medijiem paziņoja Irānas armijas pārstāvis.
"Mēs varam turpināt karu tik ilgi, cik politiskās varas iestādes uzskata par piemērotu," ziņu aģentūrai ISNA sacīja Mohammads Akraminja, piebilstot, ka "ienaidniekam būs jānožēlo kara uzsākšana, jo pēc tā Irāna panāks tādu drošības līmeni, lai vairs nepiedzīvotu jaunu karu".
Tikmēr ziņu aģentūra IRNA norāda, ka Irāna nodevusi savu atbildi ASV un Izraēlas pamiera priekšlikumam Pakistānai. Tajā 10 punktos izklāstīts, ka Irāna noraida pamiera noslēgšanu un uzstāj, ka konflikts ir jāizbeidz pilnībā.
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien uzsvēra, ka bombardēšanas kampaņa Irānā turpināsies, jo "viņi vienkārši nevēlas padoties". "Ja viņiem to nedarīs [nepadosies], viņiem vairs nebūs tiltu, elektrostaciju... viņiem nebūs nekā," viņš teica.
Tāpat Tramps apgalvoja, ka militārā rīcība palīdz Irānas iedzīvotājiem. "Viņi vēlas dzirdēt bumbas, jo viņi vēlas būt brīvi," norādīja ASV prezidents. Tramps piebilda, ka vienīgais iemesls, kāpēc irānieši neprotestē ielās, ir tas, ka režīms "viņus nekavējoties nošaus". "Irānas iedzīvotāji cīnīsies pretī, tiklīdz zinās, ka viņus nešaus, un tiklīdz viņi varēs iegūt ieročus," piebilda Tramps. "Ja viņiem būtu ieroči... Irāna padotos divu sekunžu laikā," norādīja Tramps.
Baltā nama saimnieks svētdien brīdināja, ka, ja Teherāna līdz otrdienas vakaram nepiekritīs atļaut brīvu kuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu, viņš pavēlēs veikt triecienus tās elektrostacijām un tiltiem. Pirmdien viņš atkārtoti uzsvēra, ka šis Irānai noteiktais termiņš ir galējs.