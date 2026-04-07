Eksperts komentē Trampa draudus šonakt iznīcināt Irānas civilizāciju
Politikas zinātnes doktors un ASV politikas vērotājs Mārtiņš Hiršs reaģējis uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem jau šonakt iznīcināt visu Irānas civilizāciju, ja Teherāna noraidīs ASV ultimātu.
"Šovakar mirs vesela civilizācija, kas nekad vairs netiks atjaunota. Es nevēlos, lai tā notiktu, bet, iespējams, tā notiks," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps. Plašāk ASV prezidents nepaskaidroja, bet viņš jau iepriekš izteicies, ka ASV varētu sabombardēt tiltus, elektrostacijas un citu civilo infrastruktūru, atsviežot Irānu atpakaļ akmens laikmetā.
Hiršs uzskata, ka Trampa kliedzošie paziņojumi parasti neko nenozīmē, viņa izteikumi un rīcība bieži vien ir divas pretējas lietas. "Viņa izteikumos var klausīties, bet ar ļoti lielu piesardzību. Šī, liekas, ir ceturtā reize, kad Tramps draudējis Irānai ar milzīgām sekām," saka Hiršs, piebilstot, ka nekādas ļoti būtiskas eskalācijas tomēr nav bijušas.
Pēc viņa teiktā, Tramps izklausās stresains. Tam, kā norāda Hiršs, ir vairāki izskaidrojumi. Viens no tiem - šobrīd par Trampu varot teikt līdzīgi kā par iepriekšējo ASV prezidentu Džo Baidenu pirms pēdējām prezidenta vēlēšanām. Proti, viņš ir vecs, senils un īsti nesaprot, kas notiek.
Eksperts arī atzīmē, ka Tramps jau savā iepriekšējā prezidenta termiņā esot "salaidis grīstē" atsevišķas lietas. Piemēram, ASV bija ļoti augsta mirstība no Covid-19, jo Tramps neatzina vīrusa bīstamību. Arī šobrīd, pēc Hirša domām, Tramps ir "savārījis milzīgas ziepes". Tostarp daudziem viņa tuvākajiem padotajiem nav nekādas ekspertīzes par ārpolitiku, un Tramps atlaidis arī vairākus ģenerāļus. "Viņš mēģina bīdīt savu ārpolitiku, neklausoties ārpolitikas ekspertos," notiekošo raksturo Hiršs.
Trampam šobrīd stress rodoties no visām pusēm - no Eiropas, no republikāņiem Kongresā, jo cenas iet uz augšu, tāpēc vēlētāji rudenī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās varētu būt neapmierināti. Tāpat uz ASV administrāciju ir spiediens arī no citām valstīm, atzīst Hiršs.
Viņš uzskata, ka Tramps šobrīd šo karu zaudē. Lai arī militāri ASV ir spēcīgāka, Irāna bloķējusi Hormuza šaurumu, un tas ir milzīgs trumpis Irānas rokās, norāda Hiršs.
To, vai pēc šādiem Trampa sociālo mediju ierakstiem varētu sagaidīt tomēr kaut ko ārkārtēju, Hiršs komentē piesardzīgi. Viņš norāda, ka to, protams, nevar zināt, bet atgādina par apzīmējumu "TACO Trump" jeb "Trump Always Chickens Out", ko var tulkot kā "Tramps vienmēr atkāpjas". "Viņa solījumiem, arī viņa draudiem, nav īsti nekāda svara," saka Hiršs.
Viņš uzskata, ka tādēļ arī vairākas Eiropas valstis atteikušās palīdzēt ASV Tuvo Austrumu karā, jo pastāv risks, ka Tramps to tāpat pēc pāris nedēļām atkal aizmirsīs.
Jau vēstīts, ka Tramps svētdien brīdināja, ka līdz otrdienas plkst. 20.00 pēc Vašingtonas laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika) Irānai jāpiekrīt Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai.
Pirmdien Tramps paziņoja, ka pagaidu pamiera priekšlikums, kas izskanējis, ir nepietiekams. Irāna ir noraidījusi ASV spiedienu, un tās mediji ziņoja, ka Irānas varasiestādes vēlas nevis tikai pamieru, bet gan pilnīgu kara izbeigšanu.
"Tagad, kad ir notikusi pilnīga un totāla režīma maiņa, kurā dominē citi, gudrāki un mazāk radikalizēti prāti, varbūt var notikt kaut kas revolucionāri brīnišķīgs, kas zina? Mēs to uzzināsim šovakar," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps. ASV prezidents pirmdien Vašingtonā paziņoja, ka, sākot ar otrdienas vakaru, ASV spēki sagraus "katru tiltu Irānā" un sapostīs "katru spēkstaciju" valstī, kas pēc daudzu ekspertu domām būtu klajš kara noziegums.
ASV un Izraēlas kara lidmašīnas kopš 28. februāra nepārtraukti bombardē Irānu, un otrdien ASV un Izraēla veica gaisa triecienu infrastruktūras objektiem, tostarp tiltiem, automaģistrālei un dzelzceļam.