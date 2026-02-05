Zaharova paņirdz par Latvijas un Igaunijas priekšlikumu par ES sarunām un Krieviju
Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā runassieva Marija Zaharova apņirgusi Latvijas un Igaunijas pausto priekšlikumu par dialogu starp Eiropas Savienību un Krieviju.
Zaharova šo ideju novērtējusi kā Latvijas un Igaunijas mēģinājumu “izlīst no pagaldes”. “Atkal tā pati ideja par “vietu pie galda”. To var saprast: apnika tupēt zem galda,” viņas repliku pavēsta Krievijas plašsaziņas līdzekļi.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un Igaunijas prezidents Alars Kariss telekanālā "Euronews izteikuši priekšlikumu, ka ES vajadzētu iecelt īpašo sūtni, kas piedalītos notiekošajās sarunās par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbeigšanu. Siliņa un Kariss sacījuši, ka jebkādai saziņai ar Krieviju būtu jānotiek, apspriežoties ar Ukrainu, un ierosinājuši, lai pārstāvis būtu vienprātīgi atbalstīta figūra.
"Es domāju, ka ir jāiesaistās diplomātijā. Vienmēr ir jārunā, bet mums ir nepieciešams izolēt [Krieviju] un joprojām ir jābūt sankcijām Krievijai," intervijā "Euronews" Dubaijā notiekošā Pasaules valdību samita kuluāros norādījusi Siliņa. "Mums ir jābūt pie sarunu galda, jo ukraiņi paši ir sākuši sarunas. Tad kāpēc gan eiropiešiem nevajadzētu vest sarunas?" teikusi Latvijas premjere.
Siliņa minējusi Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, Polijas premjerministru Donaldu Tusku un Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru kā iespējamos Eiropas pārstāvjus. Atšķirībā no Makrona Mercs ir stingri iestājies pret tiešām sarunām. "Jā, mums patiešām ir vajadzīgs sūtnis. Iespējams, jautājums ir par to, kas tas būs. Un es domāju, ka mums ir daudz iespēju," piebildusi Siliņa.
"Es esmu gatava doties, ja tas būs nepieciešams, bet es domāju, [ka] Eiropas līderiem no Vācijas vai Francijas, kā arī Apvienotās Karalistes, kas ir "Labas gribas koalīcijas" dalībniece, vajadzētu būt tiem, kas faktiski ir pie sarunu galda kopā ar amerikāņiem, palīdzot Ukrainai šajās ļoti smagajās sarunās," teikusi Latvijas premjere.
Kariss atturējies nosaukt vārdus, bet uzsvēris, ka izvēlētajam sūtnim jābūt no kādas lielas Eiropas valsts un tam jābauda uzticība abās pusēs. "Šajās diskusijās būtu jāiesaista arī Eiropas Savienība. Lai gan mēs tieši necīnāmies ar Krieviju, mēs jau daudzus gadus atbalstām Ukrainu un turpinām to darīt," tajā pašā pasākumā Dubaijā "Euronews" sacījis Kariss. "Mums arī vajadzētu būt iespējai izteikt savu viedokli, bet, kā redzat, mēs esam nedaudz nokavējuši. Mums vajadzēja sākt, varbūt ne [ASV] prezidentam [Donaldam] Trampam, bet varbūt Eiropas Savienībai, lai sāktu arī diplomātiski meklēt risinājumus," viņš turpinājis. "Pirms pāris gadiem mums bija nostāja, ka nerunājām ar agresoriem, un tagad mēs uztraucamies, ka neesam pie sarunu galda," sacījis Kariss.
Karisa gatavība dialogam ar Krieviju neguva atsaucību Igaunijas valdībā. Komentārā "Euronews" Igaunijas Ārlietu ministrija brīdinājusi, ka nevajadzētu iesaistīties sarunās ar Krieviju. "Kamēr Krievija nav mainījusi savu rīcību un mērķus savā agresijā pret Ukrainu, nav iespējams iesaistīties sarunās ar Krieviju, kā arī mums nevajadzētu tai piedāvāt izeju no izolācijas," sacījis ministrijas pārstāvis. "Mēs nedrīkstam atkārtot atkal un atkal pieļautās kļūdas, atjaunojot attiecības, kad Krievija nav mainījusi kursu," viņš norādījis.
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna izplatījis paziņojumu, kurā uzsvēris, ka klauvēšana pie Kremļa durvīm vājina gan Ukrainas, gan Eiropas pozīcijas. "Vēlme vērsties pie Kremļa, lai atjaunotu dialogu un veidotu labas attiecības ar Putinu, vājina Ukrainas pozīcijas, tieši apdraud pašas Eiropas drošību un ir pilnīgi pretrunā ar Eiropas pašreizējo spiediena un izolācijas politiku," viņš norādījis. "Krievija ar saviem uzbrukumiem Ukrainai pastāvīgi pārspēj jaunus rekordus, pārkāpj visas savas starptautiskās saistības un neizrāda ne mazāko vēlmi izbeigt savu agresiju. Šādā situācijā sarunas ar Kremli mums nepalīdzēs; tās tikai piedāvātu Putinam kāroto atrašanos uzmanības centrā un iespēju izvirzīt arvien jaunas prasības, lai vājinātu mūsu pašu drošību," uzsvēris Cahkna.
Pēc viņa domām, vēlme sēsties pie sarunu galda ar Kremli demonstrētu Krievijai Rietumu vājumu, dotu iespēju nostādīt Eiropas valstis vienu pret otru, radītu šķelšanos starp sabiedrotajiem un partneriem, kā arī dotu Putinam iespēju demonstrēt izlaušanos no izolācijas. "Putins vēlas parādīt, ka laiks ir viņa pusē un ka Rietumu sabiedrotie, īpaši Eiropa, nespēj uzturēt savu atbalstu Ukrainai. Mēs nedrīkstam atkārtot pagātnē vairākkārt pieļauto kļūdu un steigties atjaunot attiecības ar Krieviju, kas nav spērusi ne soli pārmaiņu virzienā. Rietumu iecietīgā reakcija uz karu Gruzijā un Krimas aneksiju, kā arī Minskas vienošanos sarunu process jau ir pierādījuši, ka Rietumu labā griba nedod rezultātu, ja Krievija nav novirzījusies no sava imperiālistiskā kursa. Dialoga vietā vienīgais, kas mūs virzīs uz priekšu, ir turpināt iet stingra atbalsta Ukrainai un spiediena uz Krieviju ceļu," uzsvēris Cahkna.