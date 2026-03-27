Vietējie iedzīvotāji ziņojuši par sprādzieniem.
Šodien 07:24
Sprādzieni, slēgta lidosta un trieciens naftas eksportam: Ukrainas droni jau trešo nakti "terorizē" Ļeņingradas apgabalu
Ukrainas droni trešo nakti pēc kārtas uzbrūk objektiem Ļeņingradas apgabalā, tai skaitā trāpot naftas eksporta terminālim Ustjlugas ostā, piektdienas rītā ziņoja sociālie mediji.
"Telegram" kanāls "Shot" atzīmēja, ka vietējie iedzīvotāji pēc plkst. 1 (pēc pusnakts pēc Latvijas laika) ziņojuši par sprādzieniem Viborgas, Kirovas un Kolpinas rajonos.
Sanktpēterburgas pilsētas Pulkovas lidosta uz laiku apturēja ienākošos un izejošos reisus.
"Telegram" kanāls "Exilenova+" ziņoja par sprādzieniem Primorskas un Ustjlugas ostu rajonā. Šīs ir reģiona lielākās ostas, kas nodrošina ievērojamu daļu no Krievijas naftas produktu eksporta.