Gaisa apdraudējuma laikā Antūžu skolā skolēni tika pārvietoti uz drošām telpām
Pēc saņemtā paziņojuma par gaisa telpas apdraudējumu Madonas novadā uz drošām telpām pārvietoti arī skolēni Antūžu skolā Jēkabpils novadā, informēja Jēkabpils novada pašvaldībā.
Pēc pusdienlaika Antūžu pamatskolā saņemts šūnu apraides paziņojums par iespējamo apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Pašvaldībā skaidro, ka izglītības iestāde atrodas Madonas novada tuvumā.
Pēc paziņojuma Antūžu pamatskolas skolēni pārvietoti uz drošām telpām skolā.
Jau ziņots, ka Latvijas gaisa telpā otrdien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons.
Saistībā ar iespējamo apdraudējumu Austrumu pierobežā atkal izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem. Vēlāk paziņojumu saņēma arī Valmieras novadā.
Ap plkst. 14 apdraudējums Latvijas gaisa telpā noslēdzās.
Vairākos Latvijas novados pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma pārtraukta 9. klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise.