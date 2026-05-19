“British American Tobacco” ieceļ jaunu vadītāju Baltijas valstīs
Viena no pasaulē lielākajām tabakas kompānijām “British American Tobacco” paziņo par vadības maiņu Baltijas valstīs – reģiona vadītāja amatu uzņemas Mikelandželo Perini (Michelangelo Perini). Viņš amatā nomaina Matiasu Baltesu (Matthias Baltes).
Baltijas valstis ir attīstīts un ļoti konkurētspējīgs reģions, kurā saskatu iespējas stabilai izaugsmei. Mans galvenais fokuss būs darbības efektivitātes nodrošināšana, ciešas sadarbības veicināšana ar vietējām komandām un uz datiem balstītas lēmumu pieņemšanas attīstīšana,” norāda jaunieceltais Baltijas valstu vadītājs.
M. Perini pievienojās “British American Tobacco” 2020. gadā. Kopš tā laika viņš strādājis vairākos Eiropas tirgos, iegūstot starptautisku pieredzi finanšu un ieņēmumu vadības jomā.
“Tāpat centīšos uzturēt konstruktīvu dialogu ar tirgus dalībniekiem par regulatīvo vidi, īpaši Latvijā, kur prognozējama un ilgtspējīga politikas attīstība joprojām ir būtisks izaicinājums nozarei. Ceru, ka būs iespējams rast kopīgu izpratni ar politikas veidotājiem par ilgtspējīgu akcīzes un tabakas izstrādājumu aprites politiku, kas kalpotu gan valsts, gan patērētāju interesēm,” uzsver M. Perini.
Karjeru uzņēmumā M. Perini sāka Budapeštā, vēlāk pārcēlās uz Hamburgu, kur bija atbildīgs par ieņēmumu vadību un piedalījās reģionālās biznesa izaugsmes iniciatīvās. Kopš 2024. gada viņš vadīja finanšu funkciju Varšavā, pārraugot ieņēmumu plānošanu un nodrošinot darbības efektivitāti.
M. Perini iecelšana amatā apliecina “British American Tobacco” turpmāko fokusēšanos uz vadības kapacitātes stiprināšanu Baltijas valstīs un ilgtermiņa biznesa attīstības veicināšanu reģionā.
Uzņēmums darbojas vairāk nekā 180 tirgos visā pasaulē.