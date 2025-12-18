Marija Zaharova atkal muld par Eiropu - viņas iebiedēšana ātri tiek pārvērsta izsmieklā. VIDEO
Soctīklā "Instagram" populārs kļuvis jauns trends: lietotāji Eiropas valstīs masveidā publicē video ar Ziemassvētku gaismiņām no dažādām pilsētām, tādējādi atspēkojot Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāves Marijas Zaharovas apmelojumus.
Decembra sākumā Zaharova apgalvoja, ka Krievijas energoresursu importa pārtraukšana ir nodarījusi nopietnu triecienu Eiropas Savienībai. Pēc viņas vārdiem, ES valstis esot "spiestas atteikties no svētku apgaismojuma ielās" un "burtiski iegrimušas tumsā".
Atbilde bija tūlītēja. Iedzīvotāji visā Eiropā (tostarp arī krievvalodīgie) uzsāka zibakciju "Instagram", publicējot video no Londonas, Berlīnes, Barselonas, Milānas un citām pilsētām — visas spoži izgaismotas un pilnā svētku noskaņā.
Video apzināti tiek uzlikts Zaharovas runas audio, pārvēršot viņas iebiedēšanas mēģinājumus izsmieklā.
Ironija ir acīmredzama. Kamēr viņa runā par Eiropas "tumsu", pašā Krievijā desmit mēnešu laikā reģistrēti vairāk nekā 4 000 elektroapgādes pārrāvumu — par trešdaļu vairāk nekā gadu iepriekš.
Simtos gadījumu elektroapgādes traucējumus izraisījuši dronu uzbrukumi. Kamēr Zaharova stāsta pasakas par Eiropas enerģētikas sabrukumu, cilvēki rāda realitāti — gaismu.
"Viņa atvēra muti — un sameloja," teikts vienā no komentāriem par Zaharovu.
A new trend has gone viral on Instagram: Russian-speaking users in European countries are responding en masse with videos showing European cities decorated with Christmas lights, countering false claims by Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova that EU countries… https://t.co/YvzzZ6rxK3 pic.twitter.com/hM9gAfranX— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 17, 2025