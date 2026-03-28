ASV notiks plaši valsts mēroga "Nē karaļiem!" protesti, kas vērsti pret Trampu
28. marta "Nē karaļiem!" mītiņu organizatori visā valstī prognozē, ka protesti pret prezidenta Donalda Trampa un viņa administrācijas rīcību varētu pārvērsties par vienu no lielākajām demonstrācijām ASV vēsturē, Minesotai ieņemot centrālo vietu.
Organizatori apgalvo, ka visos 50 štatos ir reģistrēti vairāk nekā 3100 pasākumi, kuros, domājams, piedalīsies vairāk nekā 9 miljoni cilvēku.
Viņi ir pasludinājuši mītiņu pie Minesotas štata Kapitolija Sentpolā par valsts mēroga flagmani, atzīstot to, kā štats, kurā federālie aģenti nošāva divus cilvēkus, kuri uzraudzīja Trampa imigrācijas represijas, kļuva par pretestības epicentru.
Šī notikuma galvenais mākslinieks būs Brūss Springstīns, kurš izpildīs dziesmu "Streets of Minneapolis", ko viņš sarakstīja, reaģējot uz Renē Gudas un Aleksa Preti nāvi un godinot tūkstošiem Minesotas iedzīvotāju, kuri ziemā izgāja ielās. Springstīna "Land of Hope & Dreams" amerikāņu turneja, kuras tēma ir "Nē karaļiem!", sākas otrdien Mineapolē.
Minesotas organizatori ir paziņojuši štata amatpersonām, ka viņi sagaida, ka Kapitolija teritorijā varētu pulcēties 100 000 cilvēku, savukārt pagājušā gada jūnija pasākumā piedalījās aptuveni 80 000 cilvēku.
Sentpolas mītiņā piedalīsies arī dziedātāja Džoana Baesa, aktrise Džeina Fonda, senators Bērnijs Sanderss un vēl daudzi citi aktīvisti, arodbiedrību līderi un ievēlētas amatpersonas.
Baltais nams noraidīja valsts mēroga protestus, nosaucot tos par "kreiso finansēšanas tīklu" produktu ar nelielu reālu sabiedrības atbalstu.
"Vienīgie cilvēki, kuriem rūp šīs Trampa degradācijas terapijas sesijas, ir reportieri, kuriem maksā par to atspoguļošanu," paziņojumā sacīja Baltā nama pārstāve Abigaila Džeksone.
Mītiņi ir plānoti arī vairāk nekā divpadsmit citās valstīs, sākot no Eiropas līdz Latīņamerikai un Austrālijai, intervijā sacīja Ezra Levins, pasākumu vadošās grupas "Indivisible" līdzdirektors. Valstis ar konstitucionālām monarhijām protestus sauc par "Nav tirāniem!", viņš teica.
Tiem, kas nevar piedalīties klātienē, cita aktīvistu grupa "Stand Up For Science" rīko "virtuālu un pieejamu" tiešsaistes pasākumu.
Ceturtdien tiešsaistes preses konferencē nacionālie organizatori žurnālistiem paziņoja, ka viņi sagaida, ka sestdienas protesti būs lielāki nekā pirmās divas "Nē karaļiem!" mītiņu kārtas, kurās, viņuprāt, jūnijā piedalījās vairāk nekā 5 miljoni cilvēku un oktobrī vairāk nekā 7 miljoni cilvēku.
"Šīs administrācijas rīcība sanikno ne tikai demokrātu vēlētājus vai cilvēkus lielo zilo (demokrātu - red.) pilsētu centros — tā pārkāpj robežu cilvēkiem sarkanajos (republikāņu - red.) un lauku rajonos, priekšpilsētās, visā valstī," sacīja Lī Grīnberga, otra organizācijas "Indivisible" izpilddirektore. "Šīs sestdienas mobilizācijas galvenais stāsts nav tikai tas, cik daudz cilvēku protestē, bet gan tas, kur viņi protestē."
Divas trešdaļas no sūdzībām ir nākušas no ārpuses lieliem pilsētu centriem, sacīja Grīnberga, uzskaitot reģistrācijas pieaugumu konservatīvi noskaņotos štatos, piemēram, Aidaho, Vaiominga, Montāna, Jūta, Dienviddakota un Luiziāna, kā arī konkurētspējīgās Pensilvānijas, Džordžijas un Arizonas piepilsētu teritorijās.
"Miljoni no mums ceļas no visām dzīves jomām, sākot no lauku kopienām līdz lielām pilsētām," sacīja Keitija Betela, organizācijas "MoveOn", vēl vienas nozīmīgas organizatores, izpilddirektore. "Un, to darot, mēs nosūtīsim visskaļāko un skaidrāko vēstījumu, ka šī valsts nepieder karaļiem, diktatoriem, tirāniem. Tā pieder mums."