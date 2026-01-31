Mineapolē tūkstošiem cilvēku iziet ielās, protestējot pret Trampa imigrācijas politiku. VIDEO
Mineapoles ielās piektdien izgāja tūkstošiem protestētāju, paužot sašutumu par ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas stingro imigrācijas politiku.
Demonstranti gāja ar plakātiem, kas kritizēja Imigrācijas un muitas kontroles dienesta (ICE) aģentu darbības, un aicināja rīkot ģenerālstreiku visā ASV teritorijā.
Mineapole ir kļuvusi par epicentru protestiem pret Trampa imigrācijas politiku pēc tam, kad ICE aģenti šomēnes šajā pilsētā nošāva divus protestētājus - sievieti un vīrieti, kas abi bija ASV pilsoņi.
Pūlis pulcējās ziemas salā pēc slavenā amerikāņu dziedātāja Brūsa Springstīna uzstāšanās pret ICE vērstā koncertā šajā pilsētā. Springstīns nesen izlaida dziesmu "Streets of Minneapolis" ("Mineapoles ielas"), kas veltīta abiem nogalinātajiem protestētājiem.
Demonstrācijas notika arī Losandželosā, kur ICE reidi pērn izraisīja protestus. Tūkstošiem demonstrantu turēja plakātus pie Losandželosas mērijas ēkas.