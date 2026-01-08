Skandāls ASV: imigrācijas aģents Mineapolisā ar šāvieniem galvā nogalina sievieti; Trampa administrācija "murgo" par pašaizsardzību
ASV imigrācijas aģents nošāvis 37 gadus vecu sievieti Mineapolisā, izraisot asu vārdu apmaiņu, jo vietējās amatpersonas noraidījušas Trampa administrācijas apgalvojumu, ka tā bijusi pašaizsardzība.
Iekšzemes drošības departaments paziņoja, ka sieviete Renē Nikola Guda bija vardarbīgas sacelšanās dalībniece, kura mēģināja notriekt Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) aģentus.
Taču Mineapolisas mērs Džeikobs Frejs sacīja: "Šis aģents neapdomīgi izmantoja varu, kā rezultātā kāds gāja bojā," un ar lamuvārdu pieskaņu aicināja ICE amatpersonas pamest pilsētu.
Frey spits "Get the f*ck out" at ICE heroes dodging death from a ramming rioter.
Simtiem ICE aģentu ir izvietoti Minesotas štata lielākajā pilsētā Mineapolisā, kas kalpo kā daļa no Baltā nama ierosinātās nelegālās imigrācijas apkarošanas pasākumiem.
Sociālajos tīklos ievietotajos asculiecinieku video redzams apšaudes brīdis, kas notika trešdienas rītā ap plkst. 10:25 pēc vietējā laika.
No dažādiem skatu punktiem var redzēt sarkanbrūnu apvidus auto, kas bloķē ielu Mineapolisā.
Ietves malā stāv cilvēku pūlis, kas, šķiet, protestē.
Netālu parādās tiesībaizsardzības iestāžu transportlīdzekļi. Imigrācijas aģenti piebrauc pie uz ielas novietotā transportlīdzekļa, izkāpj no transportlīdzekļa un liek sievietei pie stūres izkāpt no apvidus auto. Viens no aģentiem parausta vadītāja puses durvju rokturi.
Vēl viens aģents atrodas transportlīdzekļa priekšgalā.
Nav skaidrs, cik tuvu aģents stāv un vai transportlīdzeklis viņam uzbrauca.
ICE aģents atklāj uguni, kad sarkanbrūnais apvidus auto mēģina aizbraukt.
Atskan trīs šavieni, pēc kā transportlīdzeklis zaudē kontroli un ietriecas netālu uz ielas novietotā automašīnā.
Ierakstā vietnē "Truth Social" Tramps rakstīja, ka ICE virsnieks tika "ļaunprātīgi" notriekts. "Grūti noticēt, ka viņš ir dzīvs, bet tagad atveseļojas slimnīcā," viņš rakstīja.
Republikāņu prezidents vainoja arī "radikālos kreisos" par "mūsu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku un ICE aģentu ikdienas apdraudēšanu, uzbrukšanu un vajāšanu".
Mineapolisas policijas priekšnieks Braiens O'Hara sacīja, ka autovadītāja atradās savā transportlīdzeklī un bloķēja ceļu Portlendas avēnijā. Pēc tam pie viņas ar kājām piegāja federālais tiesībaizsardzības iestāžu darbinieks, "un viņa sāka braukt prom".
ASV Iekšzemes drošības ministre Kristi Noema sacīja, ka sieviete visas dienas garumā "vajājusi un traucējusi" virsniekiem un mēģinājusi "izmantot kā ieroci savu transportlīdzekli". Viņa mēģinājusi sabraukt virsnieku, īstenojot "iekšzemes terorisma aktu".
Kristi Noem just called the Minneapolis woman a terrorist- claiming ICE agents were "attacked" after an agent jumped to safety before shooting her in the face multiple times.
Kristi Noem is a complicit monster.
NOEM: “(What the victim did) was an act of domestic… pic.twitter.com/L0T3osOErO
Noema sacīja, ka federālais aģents izšāva "aizsardzības šāvienus" un pats guva ievainojumus, pirms viņam tika sniegta palīdzība un viņš tika izrakstīts no vietējās slimnīcas.
Tomēr Mineapolisas pilsētas dome paziņojumā norādīja, ka Guda vienkārši "rūpējās par saviem kaimiņiem", kad viņu sašāva un nogalināja.
Noema sacīja, ka šo pašu aģentu jūnijā dienesta pienākumu pildīšanas laikā arī notriekusi automašīna.
Viņa piebilda, ka ICE operācijas pilsētā turpināsies, un FIB izmeklēs trešdienas incidentu.
Emīlija Hellere CNN pastāstīja, ka viņa bija mājās, kad ieraudzīja ICE aģentus strīdoties ar protestētājiem ārpusē. Viņa teica, ka dzirdējusi aģentus kliedzam uz sievieti, kura vadīja apvidus automašīnu, tad viens aģents mēģināja atvērt viņas automašīnas durvis, un vadītāja ieslēdza atpakaļgaitu un sāka braukt prom.
"ICE aģents nostājās viņas automašīnas priekšā un teica: "Stāvi!" un tad - es domāju, viņa jau kustējās - un tad, tieši no vietas, iešāva viņai sejā caur vējstiklu," Hellere pastāstīja ASV televīzijas kanālam.
Arī Minesotas štata gubernators Tims Volcs noraidīja federālos incidenta aprakstus.
"Neticiet šai propagandas mašīnai," Volcs rakstīja, atbildot uz Iekšzemes drošības departamenta ierakstu par apšaudi.
Tim Walz: "Do you have no decency, do you have no decency, we have someone dead in their car for no reason whatsoever."
No Reason? She tried running over an ICE agent!
"Štats nodrošinās pilnīgu, taisnīgu un ātru izmeklēšanu, lai nodrošinātu atbildību un taisnīgumu."
Paziņojumus publicēja arī vadošie demokrāti, tostarp bijusī viceprezidente Kamala Harisa un Pārstāvju palātas mazākuma līderis Hakīms Džefrijs. Herisa Trampa administrācijas notikumu versiju nosauca par "gāzes apgaismojumu".
Vairākās pilsētas daļās notika protesti un gājieni, jo daži sašutušie Mineapolisas iedzīvotāji nosodīja apšaudi un aicināja ICE pamest pilsētu.
Apšaudes vieta atrodas nepilnu divu kilometru attālumā no vietas, kur 2020. gadā pilsētas policists nogalināja Džordžu Floidu, izraisot antirasisma protestus visā pasaulē.
Protesti tika organizēti arī citās ASV pilsētās, tostarp Ņūorleānā, Maiami, Sietlā un Ņujorkā.
Mineapolisas Valsts skolas paziņoja, ka mācības atlikušajā nedēļas daļā ir atceltas "drošības apsvērumu dēļ". Tas notika pēc tam, kad federālie aģenti trešdien, kā ziņots, veica arestus pie vidusskolas.