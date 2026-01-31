Demokrāti atriebjas par traģēdiju Mineapolē - ASV daļēji apturēts valdības iestāžu darbs
ASV valdības iestādes sestdien daļēji apturējušas darbu, jo Kongress līdz pusnakts termiņam nebija apstiprinājis 2026. gada budžetu.
Tiesa, sagaidāms, ka dīkstāve nebūs ilga, un Pārstāvju palāta jau nākamās nedēļas sākumā apstiprinās Senāta atbalstīto vienošanos.
Valdības iestāžu darbs apturēts, jo demokrātu senatori atteicās balsot par likumprojektu, kas paredzēja finansēt Iekšzemes drošības ministriju, nerimstot sašutumam, ko izraisīja divu ASV pilsoņu Renē Nikolas Gudas un Aleksa Preti nošaušana Mineapolē imigrācijas policijas reidu gaitā.
Demokrātu atteikšanās balsot par šo likumprojektu liedza ASV Kongresa apakšpalātai pirms noteiktā termiņa - piektdienas pusnakts - apstiprināt apjomīgo likumprojektu paketi, kas saistīta ar citu valdības aģentūru darba finansēšanu.
ASV Kongresa augšpalāta piektdien apstiprināja kompromisa versiju likumprojektam par valdības finansēšanu.
Tomēr Kongresa apakšpalāta par to varēs balsot tikai pirmdien, 2. februārī. Republikāņiem apakšpalātā ir vairākums vietu, un likumprojekts, visticamāk, tiks apstiprināts.