Trampa deportācijas kampaņas krīze: izskan runas, ka nīstais robežpatruļas komandieris Bovino pamet Mineapoli
ASV prezidents Donalds Tramps un Minesotas gubernators Tims Volcs pirmdien pēc privātas telefonsarunas panāca miermīlīgu noti, kas liecināja, ka abas puses vēlas mazināt krīzi saistībā ar Trampa rīkoto deportācijas kampaņu, kā rezultātā Mineapolē dzīvību zaudējuši divi ASV pilsoņi.
Tramps un Minesotas mērs Džeikobs Freijs arī pirmdien sarunājās pa telefonu, un arī viņu turpmākās piezīmes bija optimistiskas, kas iezīmē pārmaiņa pēc nedēļām ilgajām dzēlīgajām publiskajām sarunām.
Vēl viena atkušņa pazīme bija augsta ranga Trampa administrācijas amatpersonas apstiprinājums, ka Gregorijs Bovino, augsta ranga ASV robežapsardzes amatpersona, kuru demokrāti un pilsonisko brīvību aktīvisti bieži kritizēja, pametīs Minesotu kopā ar dažiem aģentiem, kuri tika nosūtīti kopā ar viņu.
Amatpersona, kas runāja anonīmi, sacīja, ka Trampa nozīmētais robežsargu "cars" Toms Homans būs Bovino aizstājējs šajā štatā, vadot operāciju, ko Trampa administrācija ir nodēvējusi par "Metro Surge".
Pats Tramps iepriekš paziņoja, ka Homans tiek nosūtīts uz Minesotu, piebilstot, ka Homans "nav bijis iesaistīts" represijās, bet "pazīst un viņam patīk daudzi tur esošie cilvēki".
Pārmaiņas vadībā
Pirmdien cita persona, kas ir pazīstama ar šo lietu, paziņoja, ka Bovino ir atņemts speciāli izveidotais robežapsardzības dienesta "galvenā komandiera" tituls un viņš atgriezīsies savā iepriekšējā amatā kā galvenais patrulēšanas aģents gar Kalifornijas El Centro sektorā uz ASV un Meksikas robežas.
Avots paziņoja, ka Bovino drīzumā dosies pensijā. Cits avots apstiprināja, ka Bovino atgriezīsies El Centro sektorā, bet nesniedza sīkāku informāciju.
Ziņas par Bovino pazemināšanu amatā pirmo reizi tika publicētas "The Atlantic", atsaucoties uz Iekšzemes drošības departamenta (DHS) amatpersonu, kas uzrauga robežsargus un Imigrācijas un muitas izpildes aģentūru (ICE), kā arī uz divām citām personām, kuras zināja par izmaiņām. "The Atlantic" arī ziņoja, ka Bovino, iespējams, drīz dosies pensijā.
Tomēr DHS pārstāve Triša Maklaflina apstrīdēja šīs ziņas, vietnē X publicējot ierakstu: "Priekšnieks Gregorijs Bovino NAV atbrīvots no pienākumiem."
Deportācijas kampaņas programma
Bovino ir kļuvis par vadošu publisku seju un atklātu Trampa deportācijas pasākumu atbalstītāju, bieži redzams vadām smagi bruņotu federālo aģentu grupas pa pilsētas ielām.
Ziņas par viņa atstādināšanu, kā arī Trampa telefonsarunas ar Volcu un Freiju izskanējušas divas dienas pēc tam, kad Mineapolē nedēļas nogales konfrontācijas laikā starp imigrācijas amatpersonām un protestētājiem federālie aģenti nošāva 37 gadus vecu intensīvās terapijas nodaļas medbrāli Aleksu Preti.
Slepkavība saasināja spriedzi Minesotā un izraisīja plašu sabiedrības reakciju pēc tam, kad videoieraksts tika publicēts soctīklos. Redzētais šķita pretrunā ar Trampa administrācijas stāstu, ka Preti bija tas, kurš izraisīja apšaudi.
Bovino steidzās raksturot Preti kā uzbrucēju nāvējošajā sadursmē, sakot: "Šī izskatās pēc situācijas, kurā indivīds vēlējās nodarīt maksimālu kaitējumu un nogalināt tiesībaizsardzības iestādes darbinieku."
Tramps un DHS amatpersonas līdzīgi bija nodēvējušas citu vietējo iedzīvotāju, kas protestētja pret ICE. Viņi paziņoja, ka 37 gadus vecā Renē Guda, trīs bērnu māte, ir atbildīga par savu nāvi pēc tam, kad federālais aģents 7. janvārī nošāva viņu sievietes automašīnā.
Tāpat kā Preti, arī Guda bija ASV pilsone, un video attēli ar viņas nogalināšanu neapstiprināja apgalvojumus, ka viņa mēģināja izmantot savu automašīnu kā ieroci.
Abos gadījumos ASV Tieslietu departaments vēl nav uzsācis izmeklēšanu pret iesaistītajiem aģentiem un apstākļiem, kas ir standarta prakse šādās apšaudēs.
Vienlaikus Minesotas varas iestādes ir apsūdzējušas federālo valdību mēģinājumos kavēt štata izmeklētāju darbu, izraisot tiesas prāvu par pierādījumu vākšanu un saglabāšanu.
Telefoniskā diplomātija
Pirmdien abas puses, šķiet, meklēja veidus, kā deeskalēt situāciju. Tramps pēc telefonsarunas ar Volcu teica, ka viņš ir "uz līdzīga viļņa" ar demokrātu gubernatoru, dažas nedēļas pēc tam, kad bija pavēlējis aptuveni 3000 ASV imigrācijas aģentiem doties uz Mineapolisas-Sentpolas apgabalu, ņemot vērā štata un vietējo līderu spēcīgo pretestību.
Volca birojs paziņoja, ka viņš un Tramps veikuši "produktīvu sarunu", kurā prezidents teica, ka viņš apsvērs samazināt imigrācijas aģentu skaitu štatā. Viņš teica, ka Tramps arī piekrita likt DHS nodrošināt, ka štats varētu veikt savu izmeklēšanu par Preti nāvi.
Līdzīgi ziņoja arī Tramps un Freijs, ka ir gūti panākumi strīda atrisināšanā. Rakstot savā sociālo mediju platformā "Truth Social", prezidents teica, ka pēc telefonsarunas ar mēru ir panākts "liels progress".
Freijs "X" paziņoja, ka Tramps ir "piekritis, ka pašreizējā situācija nevar turpināties", piebilstot, ka ir saprotams, ka daži federālie aģenti otrdien "sāks pamest" Dvīņu pilsētas.
"Reuters/Ipsos" aptauja liecina, ka sabiedrības atbalsts Trampa imigrācijas kontroles taktikai pēc Preti nogalināšanas, šķiet, ir mazinājies.
Minesotas republikāņi novēršas no Trampa
Vēl viena zīme, ka atbalsts Trampa deportācijas kampaņai mazinās, ir vadošais republikāņu gubernatora amata kandidāts Kriss Madels, kurš pirmdien atteicās no savas kandidatūras, sakot, ka represijas ir aizgājušas par tālu un padarījušas sacensības republikānim neuzvaramas.
"Es nevaru atbalstīt nacionālo republikāņu paziņoto atriebību mūsu štata pilsoņiem, kā arī nevaru sevi uzskatīt par partijas biedru, kas tā rīkotos," viņš teica video paziņojumā.
DHS amatpersonas ir raksturojušas incidentu kā Preti uzbrukumu, apgalvojot, ka aģenti izšāvuši pašaizsardzības nolūkos pēc tam, kad viņš viņiem tuvojās ar pistoli.
Taču video no notikuma vietas ir klajā pretrunā ar šo stāstu. Videoierakstā redzams, kā Preti filmē ICE darbiniekus uz sniegotas ielas.
Pēc tam, kad kāds ICE darbinieks nogrūž zemē uz ietves protestējošu sievieti, Preti iejaucas starp viņiem, un viņam uz sejas tiek uzsmidzināts ķīmisks kairinātājs.
Pēc tam ICE darbinieks nogrūž Preti zemē, un vairāki policisti cenšas viņu aizturēt uz apledojušās brauktuves.
Dažas sekundes vēlāk, kad kāds no policistiem acīmredzot atrod un izvelk pistoli no Preti bikšu kabatas, ICE darbinieki atklāj uguni, no attāluma vairākas reizes šaujot arī uz viņa nekustīgo ķermeni.
Preti bija licencēts ieroča īpašnieks.