VIDEO: jauns video ar Mineapolisā brutāli nošauto sievieti izraisa plašus protestus ASV
Publicēts jauns 47 sekundžu ilgs video no brīža, kad ASV imigrācijas dienesta (ICE) aģents Mineapolē nošāva 37 gadus veco Renē Nikolu Gudu.
Video manāms kā Renē sēž pie sava apstādinātā auto stūres un sarunājas ar ICE aģentu. Video sākumā aģents izkāpj no sava auto, un filmē Gudas automašīnu un numuru. Sieviete uz to reaģē mierīgi, sakot: “Viss ir kārtībā, draugs. Es uz tevi nedusmojos.” Vēlāk video manāms kā cits aģents tuvojas Gudas automašīnai no vadītāja puses, kliedzot: “Izkāp no auto!” Pēc tam Guda virza savu auto prom no notikuma vietas un atskan šāvienu troksnis.
BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0— Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026
Kādā citā video redzams, ka Gudas automašīna ir apgāzusies un avarējusi, bet aģents, kurš šāva, brīdi paliek stāvam savā vietā un tad dodas pretim avarējušajam auto. Federālie amatpersonu avoti ziņo, ka aģents "notikušajā ir guvis ievainojumus".
ASV viceprezidents Džeims Deivids Venss pie video norādījis, ka "aģents šāvis pašaizsardzības nolūkos". "Viņa dzīvība tika apdraudēta un viņš šāva pašaizsardzības nolūkos," pauda Venss. Bet ASV prezidents Donalds Tramps norādīja, ka "viņa administrācija vienmēr aizsargās ICE, un vienmēr aizsargās robežsargus un likumsargus".
Tikmēr notikušais daudzos cilvēkos izraisījis dusmas. "Video bija skaidri redzams, ka sieviete nav agresīva un pagriež sava auto stūri, lai braucot neskartu aģentu," norāda kāds iedzīvotājs. "Tas ir apbrīnojami, ka notikušajā Trampa administrācija dēvē Renē par noziedznieci, kamēr viņi necēla pilnīgi nekādus iebildumus par to ka vandaļi 2021. gadā ieņēma Kapitoliju," norāda vēl kāds.
Notikušais ir izraisījis plašus protestus ASV — cilvēki jau trešo dienu pēc kārtas pulcējas Mineapolē protestējot pret sievietes nošaušanu un aģenta rīcību. Minnesotas gubernators Tims Volcs protestu ierobežošanai ir mobilizējis Nacionālo gvardi, bet Minnesotas Drošības departaments paziņojis, ka palīdzējis policijai arestēt vairākas personas par netikumīgu pulcēšanos.
Renē Nikolas Gudas dzīvesbiedre Beka Guda, sarunā ar medijiem norādīja, ka viņas bija devušās uz notikuma vietu, lai atbalstītu kaimiņus, nevis konfliktētu. “Mums līdzi bija svilpes. Bet viņiem — ieroči," pauda Beka.