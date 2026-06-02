Beļģijas dubultpilsonis no Latvijas mēģina iebraukt Krievijā apciemot smagi slimo tēvu, tur viņam par "valsts nodevību" piespriež ilgu cietumsodu
Krievijas tiesa par "valsts nodevību" piespriedusi 16 gadu cietumsodu Krievijas un Beļģijas dubultpilsonim Mihailam Loščiņinam, kas kopš 1999. gada nav dzīvojis Krievijā un pērn tika aizturēts uz robežas, iebraucot Krievijā.
Lietu izskatīja Pleskavas tiesa.
Loščiņins tika aizturēts pērn 1. jūlijā Ubiļinkas robežpunktā, pēc tam kad ar motociklu, kam bija Vācijas numurzīme, no Latvijas bija iebraucis Krievijā. Viņš bija ceļā uz Sanktpēterburgu, kur bija iecerējis apciemot infarktu pārcietušo tēvu.
Pēdējos gadus Loščiņins dzīvoja Vācijā, bet strādāja par datu bāzu administratoru Luksemburgā.
Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) darbinieki Loščiņina telefonā atrada kontaktus ar Ukrainu. Pēc tam tiesībsargājošās iestādes sociālajos tīklos atrada Loščiņina 2022. gada saraksti ar viņa bijušo draudzeni no Ukrainas.
Naudas pārskaitījumi draudzenei kļuva par pamatu tam, lai ierosinātu lietu par valsts nodevību. 18 000 rubļu (orientējoši 200 eiro) pārskaitījumu izmeklētāji uzskatīja par "palīdzību ārvalstij pret Krievijas bruņotajiem spēkiem".
"Līdzekļi tika ieskaitīti ārvalsts militārpersonas bankas kontā, lai finansētu viņas ekipējuma iegādi tiešai dalībai kaujas operācijās pret Krievijas karavīriem," teikts Pleskavas apgabala prokuratūras paziņojumā.
Beļģijas vēstniecība Maskavā vairākkārt lūgusi Krievijas Ārlietu ministriju atļaut tās darbiniekiem apmeklēt Loščiņinu. Apmeklēt aizturēto diplomātiem netika atļauts.