VIDEO: ICE aģents Mineapolisā bravūrīgi skrēja kādu aizturēt, bet piedzīvoja pamatīgu pazemojumu, izraisot apkārtējo protestētāju smieklus
Kāds ICE aģents Mineapolisā piedzīvoja neveiksmi darba laikā. Viņš uz slidenās ielas iekūlās apkaunojošā pazemojumā, kas tika iemūžināts gan video, kad foto kamerās.
Mineapolisā jau valda saspīlējums un spriedze saistībā ar neseno Imigrācijas un muitas kontroles (ICE) aģenta pastrādāto noziegumu, kurā viņš pārkāpa savas pilnvaras un nogalināja 37 gadus veco Renē Nikolasu Gudu.
Kāds iekarsis aģents aizmirsa ziemas izdzīvošanas pamatus. Viņš imigrācijas reida laikā ātri traucās pa ielu protestētāju virzienā, bet pazemoja sevi, paslīdot uz sasalušās peļķes, kā rezultātā aģents pamatīgi nolikās uz zemes.
Pēc nīstā aģenta smagās piezemēšanās uz dibena, apkārtējie protestētāji acumirklī sāka gavilēt, priecājoties par viņa publisko apkaunojumu.
Aģents atkal piecēlās kājās, bet visa bravūra bija pazudusi. Viņš ar uzmanīgām kustībām atkāpās uz savu automašīnu.
Aģenta seju klāja maska, tādējādi viņa identitāte nav zināma. Tā varētu būt vienīgā gaišā puse, jo, ja viņš tiktu atpazīts - neveiklais atgadījums viņu vajātu visu mūžu. Cilvēki norāda, ka aģents piedzīvoja ledusaukstu karmu.
Tikmēr soctīklos tiek publicēti arī citi uzjautrinoši incidenti ar Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) aģentiem. Redzams, kā federālie aģenti Čikāgas centrā dzenas pakaļ vīrietim pēc tam, kad viņš izteica mutiskus komentārus, bet neveica fizisku vai draudošu kontaktu. Vīrietim izdevās aizbēgt. Tāpat redzams video ar citu aģentu krišanu uz slidenajām ielām.
Renē Nikolas Gudas nošaušana un protesti
Nāvējošā apšaude 2026. gada 7. janvārī notika Imigrācijas un muitas kontroles (ICE) operācijas laikā Mineapolisas dienvidos. Dienests paziņoja, ka aģenti centās veikt arestus, kad 37 gadus vecā Renē Nikola Guda mēģināja izmantot savu "transportlīdzekli kā ieroci" pret oficieriem, pamudinot federālo aģentu izšaut pašaizsardzības nolūkos. Guda tika pasludināta par mirušu pēc tam, kad viņai no tuva attāluma sejā trāpīja aģenta raidītā lode.
Šaušanā iesaistītais aģents nav publiski identificēts, un incidents joprojām tiek izmeklēts. Federālās un vietējās amatpersonas ir sniegušas krasi atšķirīgus stāstus par apšaudi un ASV izcēlušies plaši protesti saistībā ar ICE reidiem un brutālu spēka pielietošanu.
Desmitiem tūkstošu cilvēku devās cauri Mineapolisai, protestējot pret sievietes slepkavību, ko pastrādāja Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) aģents, kas ir daļa no vairāk nekā 1000 protestiem, kas aizvadītajā nedēļas nogalē bija plānoti visā valstī pret Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa militarizēto pretimigrācijas kampaņu.
Sestdienas protesti notika pēc tam, kad 7. janvārī tika nošauta 37 gadus vecā sviete, kas izraisīja sašutumu un apsūdzības, jo Trampa administrācija par notikušo izplatīja melus, jo videoieraksts, šķiet, ir klajā pretrunā ar amatpersonu paziņojumiem.
Trampa administrācija paziņoja, ka aģents, kurš izšāva šāvienus, rīkojās pašaizsardzības nolūkos, kamēr vietējās amatpersonas uzstāj, ka sieviete neradīja nekādus draudus.
Pūlis skandēja Gudas vārdu un tādus saukļus kā "Atcelt ICE" un "Nav taisnīguma, nav miera - aizvāciet ICE prom no mūsu ielām". Minesotas līderi mudināja demonstrantus saglabāt mieru.
Iepriekš pilsētas amatpersonas paziņoja, ka nedēļas nogales protestu laikā tika arestēti 30 cilvēki, un viens policists guvis nelielus ievainojumus pēc tam, kad "viņam iemests ar ledus gabalu".
Cilvēki sestdien pulcējās Mineapolisā, neskatoties uz ļoti auksto laiku, savukārt pret ICE vērsti protesti notika arī citviet ASV, tostarp Ostinā, Sietlā, Ņujorkā un Losandželosā.
Kāpēc ICE atrodas Mineapolisā?
Pēdējo nedēļu laikā Trampa administrācija uz Mineapolisas apgabalu nosūtījusi vēl 2000 federālo aģentu, reaģējot uz apsūdzībām par krāpšanu sociālo pabalstu jomā štatā.
Trešdienas preses konferencē mērs sacīja, ka ICE nepadara pilsētu drošāku. "Viņi izjauc ģimenes, viņi sēj haosu mūsu ielās," viņš teica.
Šī izvietošana, kas sākās svētdien, ir viena no lielākajām Iekšzemes drošības departamenta personāla koncentrācijām ASV pilsētā pēdējos gados.
Tas notiek pēc imigrācijas kontroles kampaņas, ko ICE uzsāka pagājušā gada beigās, lai vērstos pret personām Mineapolisā, kurām izdoti deportēšanas rīkojumi, tostarp pilsētas somāļu kopienas locekļiem
Tramps bieži kritizē šo kopienu, nosaucot viņus par "atkritumiem".
"Es negribu viņus mūsu valstī. Būšu godīgs pret jums," sacīja prezidents. "Viņu valsts ir nekam nederīga. Viņu valsts smird."
Tramps vēlāk pastiprināja savus izteikumus pēc tam, kad konservatīvs tiešsaistes satura veidotājs "YouTube" video apsūdzēja somāliešu imigrantu vadītos bērnu aprūpes centrus masveida krāpšanā.
Atbildot uz to, Tramps ir apturējis federālo bērnu aprūpes finansējumu Minesotas štatam.
Aculiecinieki Mineapolisā fiksējuši vēl kādu brutālu ICE aģentu rīcību. Aģenti aizturēja ASV pilsoni, kurš bija tieslietu novērotājs, izsitot viņa automašīnas logu. Aģenti izvilka vīrieti ārā un uzlika celi uz kakla – rīcība, kas bija aizliegta saskaņā ar Minesotas likumiem pēc Džordža Floida nāves.
Trampa administrācija ir nosūtījusi ICE aģentus arī uz citām pilsētām visā ASV, kur viņi ir veikuši tūkstošiem arestu, kas, pēc administrācijas teiktā, ir daļa no noziedzības un nelegāli valstī ieceļojušo imigrantu apkarošanas pasākumiem.