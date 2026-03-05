Tramps atlaiž iekšzemes drošības ministri Kristi Noemu, kuras pārraudzīto ICE aģentu plosīšanās Mineapolē izraisīja sašutumu. Pirms tam viņa grāmatā aprakstīja, kā nošāva savu kucēnu
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka atlaiž iekšzemes drošības ministri Kristi Noemu, viņas vietā ieceļot republikāņu senatoru un bijušo MMA cīkstoni Markveinu Malinu.
“Pašreizējā ministre Kristi Noema mums ir labi kalpojusi un sasniegusi daudzus un iespaidīgus rezultātus,” Tramps paziņoja sociālajā vietnē “Truth Social”. Viņš piebilda, ka Noema turpmāk ieņems jaunizveidotu amatu “Amerikas Vairoga īpašā sūtņa” godā.
Tramps piebilda, ka Malins jaunajā amatā stāsies marta beigās. Bijušais profesionālais jaukto cīņas mākslu (MMA) sportists kopš 2023. gada ir ASV senators no Oklahomas štata, pirms tam 10 gadus pārstāvot šo štatu Pārstāvju palātā.
54 gadus vecā Kristi Noema vadīja ASV Iekšzemes drošības ministriju kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā 2025. gadā. Viņas viena no galvenajām funkcijām bija izpildīt Trampa priekšvēlēšanu solījumus nelegālās imigrācijas apkarošanā un masveida deportāciju īstenošanā. Viņa izpelnījās sabiedrības uzmanību, aizstāvot Imigrācijas un muitas policijas (ICE) rīcību Mineapolē, kur viņu aģenti uz ielas nošāva ASV pilsoņus Aleksu Pretiju un Renē Gudu.
Pirms kļūšanas par iekšzemes drošības ministri Noema bija Dienviddakotas gubernatore no 2019. līdz 2025. gadam un ieguva skandalozu slavu, savā biogrāfijā stāstot par apnikušā kucēna nošaušanu un izfantazētu tikšanos ar Ziemeļkorejas diktatoru Kimu Čenunu.
Savulaik Noema tika uzskatīta par vienu no favorītēm Trampa viceprezidenta amatu, taču viņas izredzes strauji samazinājās pēc tam, kad medijos tika publicēti fragmenti no viņas grāmatas “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward”, kur bija gana daudz neviennozīmīgi vērtētu epizožu, bet vislielāko skandālu izraisīja viņas atzīšanās par savas 14 mēnešus vecā kucēna Kriketas nošaušanu. Kucīte, kuru viņa “esot ienīdusi” uzbrukusi vistām un, kā Noema apgalvojusi, esot bijusi nevaldāma. Viņa izdomājusi, ka varbūt kucītei varēs iemācīt pareizi uzvesties, viņu paņemot fazānu medības ar pieredzējušākiem suņiem, taču Kriketa esot izjaukusi medības, “no priekiem bija bez prāta, dzenājot visus šos putnus un izklaidējoties, kā vēl nekad dzīvē”.
Un tad, braucot mājās, viņa nolēma Kriketu nošaut. “Kad es iekāpu savā pikapā, Kriketa sēdēja pasažiera sēdeklī un izskatījās, it kā būtu vinnējusi loterijā. Neviltots prieks. Es ienīdu šo suni. Braucot mājās, es sapratu, ka man nav izvēles. Kriketa bija neapmācāma un, pēc tam, kad mēģināja man iekost, bīstama visiem, ar kuriem nonāca saskarē. Suns, kurš kož, ir bīstams un neprognozējams (vai tu klausies, Džo Baiden?)” teikts viņas grāmatas audio versijā.
Tad viņa pastāsta, kā iebrauca pagalmā, paķēra suni aiz siksnas, aizveda līdz karjeram un nošāva. “Tas nebija patīkams darbs, bet to vajadzēja izdarīt.” Savā grāmatā Noema pat iekļāvusi no skolas atbraukušās meitas reakciju. “Kenedija apjukusi skatījās apkārt un jautāja: “Klau, kur palikusi Kriketa?”.
Ar kucīti viņai nepietika. “Un pēc tam, kad viss bija cauri, es sapratu, ka jāizdara vēl viens nepatīkams darbs.” Izrādās, saimniecībā bija “ļauns un smirdošs” āzis, kuram patika badīties un smērēt Noemas bērnu drēbes. Un viņa nolēma āzi nošaut tieši turpat, kur Kriketu, taču šoreiz ar vienu lodi nepietika, jo šāviena brīdī āzis paspēja lēkt. Tādēļ viņa atgriezās pie automašīnas, paņēma vēl vienu lodi un piebeidza ievainoto āzi.
Situācijai papildu asumu piešķīris fakts, ka abu dzīvnieku slepkavībai bijuši liecinieki, kuri bijuši šokā. Celtnieki, kuri būvējuši viņas māju, redzējuši, kā viņa vispirms aiziet ar suni, dzird šāvienu, redz viņu atgriežamies bez suņa, tad redz viņu aizejam ar āzi, dzird šāvienu, redz viņu atgriežamies un paņemam lodi, pēc tam vēl vienu šāvienu, un redz viņu atgriežamies bez āža, un tad nobijušies celtnieki esot padomājuši, ka viņi būs nākamie.
Un vispār, vairs nevajadzīgu saimniecības dzīvnieku likvidēšana Noemai ir ierasta lieta. “Mēs mīlam dzīvniekus, taču skarbi lēmumi gluži kā šis fermā tiek pieņemti pastāvīgi. Diemžēl mums pirms dažām nedēļām nācās likvidēt trīs zirgus, kas mūsu ģimenē bija 25 gadus”.
Bijušais republikāņu Pārstāvju palātas spīkers Ņūts Gingričs izdevumam “Politico” toreiz izteicās, ka “suņa nogalināšana un tā aprakstīšana izslēdza jebkādu viņas izvēles iespēju” kļūt par Trampa viceprezidenti.
Kriketas nošaušana nebūt nebija vienīgais skandāls, kurā Noema ir pamanījusies iekulties. Pērn viņai tika aizliegts apmeklēt visas deviņas Dienviddakotas oficiālās Amerikas pamatiedzīvotāju cilšu teritorijas pēc viņa apgalvojuma, ka dažās no tām ir darbojas narkotirgoņu kartelis. Viņa arī apgalvoja, ka tikusies ar Ziemeļkorejas diktatoru Kimu Čenunu un “nolikusi mazo tirānu pie vietas”. Kad pēc šo fragmentu publicēšanas mediji viņas stāstīto sāka apšaubīt, Noemas pārstāvis apgalvojis, ka šim apgalvojumam nevajadzēja būt grāmatā un tas tiks izņemts pirms publicēšanas, vēsta “Newsweek”. Intervijās dažādiem telekanāliem Noema tikai stāstījusi, ka tikusies ar daudziem pasaules līderiem un neko konkrētu par to neteiks, bet grāmatā tika veikti grozījumi. Savā grāmatā Noema arī apgalvoja, ka viņai bija paredzēta tikšanās ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, taču viņa nolēma to atcelt pēc tam, kad Makrons presē izteicies pret Izraēlu un par labu “Hamas”. Francijas prezidenta preses dienests paziņoja, ka Makronam nebija plānota nekāda tikšanās ar Noemu.