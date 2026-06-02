Kur un cik ilgi var nākties nīkt autobraucējiem Latvijā sakarā ar ceļu remontiem? Lūk, atbildes!
Dodoties plānotā izbraucienā, pievērsiet uzmanību ceļu remontdarbiem. Daudzviet notiek vērienīga pārbūve. Ir posmi, kur var nākties zaudēt pat 40 minūtes. Kopumā būvdarbi norisinās 43 ceļu posmos, vēsta 360TV Ziņas.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Daugavpils šosejas (A6):
no Gosporiem līdz Nīcgalei divi luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;
no Kalniškiem līdz Ļūbastei ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks – 25 minūtes;
- Daugavpils apvedceļa (A14) mezglā un posmā līdz Sventei trīs luksoforu posmi, šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz Bauskas šosejas (A7) pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Satiksme notiek pa vienu joslu katrā virzienā. Intensīvas satiksmes laikā iespējami sastrēgumi.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- autoceļš Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) no Litenes līdz Balviem seši luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- autoceļš Bauska–Aizkraukle (P87) no Ozolaines līdz Bārbelei seši luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 30–60 km/h. Posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei, tai nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- autoceļš Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114)no Priekules līdz Lietuvas robežai trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- autoceļš Valdgale–Roja (P126) no Valdemārpils līdz Rudei deviņi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h, šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posmā no Tukuma līdz Ķesterciemam viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks aptuveni pusstunda.
Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi valsts autoceļu tīklā ir atzīmēti kartē VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā.