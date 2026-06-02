Jauno izglītības un zinātnes ministri Indriksoni rīcībpolitikas jautājumos konsultēs Jūrmalas domes deputāts Čuda
Jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni (NA) rīcībpolitikas jautājumos konsultēs Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda (NA), liecina informācija Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tīmekļvietnē.
Ministrijā aģentūrai LETA norādīja, ka Čudam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze privātajā un publiskajā sektorā. Kopš 2003. gada viņš vada privātā kapitāla uzņēmumu SIA "Jūrmalas Mežaparki" kā prokūrists, bet kopš 2017. gada ieņem deputāta amatu Jūrmalas domē. Tāpat viņš strādājis par Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru, kā arī ieņēmis valdes locekļa amatu SIA "Jūrmalas slimnīca". Čudam ir maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.
Vēl pirms apstiprināšanas amatā Indriksone norādīja, ka biroja sastāvs jau ir iezīmējies. Vienlaikus toreiz viņa atturējās nosaukt konkrētas personas, skaidrojot, ka birojā strādās cilvēki ar dažādām zināšanām un prasmēm, lai nodrošinātu sinerģiju ar nozari.
Savukārt pirmdien ministres padomnieks digitālās komunikācijas jautājumos Tomass Tomševics aģentūrai LETA skaidroja, ka birojs vēl tiek komplektēts un pilns sastāvs nav zināms, vienlaikus atsakoties komentēt, kuri cilvēki jau piekrituši darbam ministres komandā.
Līdz šim publiski tapa zināmi ministres biroja vadītājs un parlamentārais sekretārs. Otrdien IZM tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, ka izraudzīts arī padomnieks rīcībpolitikas jautājumos.
Jau rakstīts, ka Saeima ceturtdien apstiprināja jauno valdību, kuru vada Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Par Kulberga valdību nobalsoja 66 deputāti, pret balsoja 25 deputāti.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).