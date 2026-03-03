Latvijas izmeklētāji no ASV mēģinās iegūt "perspektīvāko informāciju" no Epstīna failiem
Latvijas izmeklētāji no ASV mēģinās iegūt no izmeklēšanas viedokļa "perspektīvāko informāciju" no dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, otrdien intervijā TV3 pastāstīja ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Ģenerālprokurors atgādināja, ka "Epstīna lietu" Latvijā virza Valsts policija (VP), bet prokuratūra veic procesa uzraudzību.
Pašlaik notiekot darbs divos līmeņos - nacionālajā līmenī jau esot sākta iesaistīto personu apzināšana un iztaujāšana, izejot no tās informācijas, kas ir publiski pieejama.
Tikmēr paralēli tiek gatavots apjomīgs tiesiskās palīdzības lūgums ASV, jo izmeklētājiem Latvijā ir nepieciešami autentiskie faili, bez aizklātas informācijas.
Meisters paskaidroja, ka Latvijas izmeklētāji prasīs nevis visus Epstīna failus, bet informāciju par analītiskajā darbā atsijātiem konkrētiem, no izmeklēšanas viedokļa perspektīvākajiem gadījumiem, kuros ir lielākās iespējas nonākt līdz rezultātam.
Ģenerālprokurors sprieda, ka sadarbība ar ASV šajā lietā nebeigsies tikai ar vienu tiesiskās palīdzības lūgumu.
Kā ziņots, VP ir sākusi kriminālprocesu par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Kā informēja VP, 4. februārī, saskaņojot ar prokuratūru, Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess saistībā ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) oficiālajā tīmekļvietnē publiskotajiem materiāliem par Epstīna izveidoto noziedzīgo tīklu un vairāku personu vervēšanu, tostarp iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu uz ASV seksuālai izmantošanai ekspluatācijas nolūkā.
Kriminālprocess patlaban kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēktirdzniecību.