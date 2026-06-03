Sāks kursēt pirmais "Vivi" vilciens, kas aprīkots ar "Starlink" internetu
Pasažieru pārvadātājs "Vivi" sācis testēt "Starlink" satelītinternetu vilcienos. Pilotprojekta ietvaros interneta risinājums uzstādīts vienā modernizētā četru vagonu dīzeļvilcienā, lai pasažieriem nodrošinātu stabilāku savienojumu braucienu laikā.
Jaunais risinājums ļaus pasažieriem izmantot bezmaksas internetu visa brauciena laikā, tostarp maršrutos, kuros līdz šim mobilo datu pārklājums atsevišķos posmos bijis nepietiekams vai nestabils. Pasažieri "Starlink" internetu vilcienā varēs izmantot tieši tāpat kā jau esošo, pieslēdzoties vilcienā esošajam Wi-Fi.
Brauciena laikā internets tiks nodrošināts automātiski pārslēdzoties starp mobilo operatoru un "Starlink" pakalpojumiem, nodrošinot, ka pasažieri bez pārtraukuma brauciena laikā varēs strādāt, mācīties vai izmantot izklaides pakalpojumus.
Pilotprojektam izvēlēts tieši modernizētais dīzeļvilciens, jo tas kursē garākos reģionālajos maršrutos, kuros pasažieri pavada ilgāku laiku ceļā un interneta pieejamība ir īpaši nozīmīga. Vienlaikus atsevišķos maršrutu posmos mobilā interneta pārklājums mēdz būt nepietiekams, tādēļ satelītinterneta risinājums var nodrošināt stabilāku savienojumu visa brauciena laikā.
Pilotprojektā tiks izvērtēta "Starlink" risinājuma kvalitāte un stabilitāte dažādos maršrutos un kustības apstākļos, kā arī vērtēta iespējamā risinājuma ieviešana plašākā apjomā citos "Vivi" vilcienos.