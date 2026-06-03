Kulbergs aicina ikvienu doties tūrismā uz Latgali. "Palīdzam latviešiem tur!"
Pēc dronu incidentiem Latgalē, kā rezultātā smagi cietusi reģiona tūrisma industrija, Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs aicinājis ikvienu doties tūrismā uz Latgali.
"Palīdzam latviešiem tur," pirmās tikšanās laikā ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču mudināja premjers. Viņš pauda, ka esot svarīgi, lai vietējie jūt atbalstu no pārējās sabiedrības. Kulbergs solīja, ka arī viņš ar savu ģimeni, ja vasarā būs kāda brīva diena, to pavadīšot tieši Latgalē.
Tāpat Kulbergs Rinkēviču informēja par 27. jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Kulbergs atklāja, ka viņam bijusi arī privāta saruna ar Eiropas Komisijas (EK) prezidenti Urzulu fon der Leienu. Sarunas laikā Kulbergs esot guvis apstiprinājumu tam, ka arī EK prezidenti satrauc jautājums par pierobežas zonas drošību ne tikai Latvijā, bet arī citās Krievijas pierobežas valstīs. Dronu incidenti tur rada milzīgas problēmas tūrismam, lauksaimniekiem un citiem dažādu nozaru uzņēmējiem, tieši tādēļ ir nepieciešams arī Eiropas atbalsts, norādīja Kulbergs.
Premjers sarunas laikā ar Rinkēviču izcēla arī jautājumu par drošu vēlēšanu norisi. Vakar valdībā uzklausīts informatīvais ziņojums par gatavošanos rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, un šobrīd viss notiekot bez aizķeršanās, grafikus pat apsteidzot. Tai pat laikā Kulbergs atzīmēja, ka ir jābūt arī plānam, kā noris vēlēšanas, ja tiek izsludināta gaisa trauksme.
Tikmēr Rinkēvičs atklāja, ka ar Kulbergu pārrunājis pirmos iespaidus, viņam esot premjera amatā, pirmās darāmās lietas, plānus un iestrādnes. Kulbergs prezidentu informējis par valdības uzņemto darba ritmu. Rinkēvičs to novērtēja atzinīgi, jo laika šai valdībai nav daudz, bet ir daudz risināmu problēmu.
"Esmu gandarīts un priecīgs, ka valdība ķērusies pie darbiem enerģiski," izteicās Rinkēvičs. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka tas nenozīmē, ka problēmas varēs atrisināt ātri un viegli, tomēr valstisko jautājumu risināšanā būšot arī Rinkēviča kā Valsts prezidenta pilns atbalsts.
Tāpat Rinkēvičs atzīmēja, ka arī sabiedrība gaida reālus lēmumus un rīcību. Viņš pieļāva, ka ne visi šīs valdības lēmumi būs pieņemami pilnīgi visiem, tomēr tādiem būs jābūt. Problēmu nerisināšana, pēc Rinkēviča teiktā, sabiedrību tracina vairāk nekā skaidrs un konkrēts lēmums.