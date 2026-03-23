"Mums bija ļoti laba saruna" – Tramps atliek triecienus Irānas spēkstacijām
ASV prezidents Donalds Tramps.
Jauns.lv/LETA

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņojis, ka pēc "ļoti labām un produktīvām sarunām" ar Teherānu devis rīkojumu apturēt iespējamos triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai.

Tramps piebildis, ka sarunas šonedēļ turpināšoties.

Starp ASV un Irānu „pēdējo divu dienu laikā bija ļoti labas un produktīvas sarunas par pilnīgu un galīgu mūsu domstarpību atrisināšanu Tuvajos Austrumos,” pirmdienas rītā savā sociālās saziņas vietnē "Truth Social" pavēstījis prezidents.

Viņš piebildis, ka, pamatojoties uz šo sarunu toni, devis rīkojumu Kara ministrijai atlikt visus triecienus Irānas spēkstacijām un enerģētikas infrastruktūrai uz piecām dienām, un ka tie esot atkarīgi no turpmākajām sarunām.

