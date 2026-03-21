Postījumu vietā Dimonā Izraēlas dienvidos.
Vakar 23:56
Irānas raķetes triecienā Dimonā ievainoti 39 cilvēki; netālu no pilsētas atrodas kodolreaktors
Irānas raķetes triecienā Dimonā, Negeva tuksnesī, sestdien ievainoti 39 cilvēki, paziņojusi Izraēlas armija un glābšanas dienests.
Blakus Dimonai atrodas kodolreaktors, un tur, domājams, glabājas arī Izraēlas kodolieroči. Izraēla tiek uzskatīta par vienīgo Tuvo Austrumu kodolvalsti, kaut arī oficiāli Telaviva to nedz apstiprina, nedz noliedz.
Izraēlas ātrās palīdzības dienests "Magen David Adom" ("Sarkanā Dāvida zvaigzne") ziņoja, ka viņu komandas Dimonā sniegušas palīdzību 39 cilvēkiem vairākās vietās, tai skaitā desmit gadus vecam zēnam, kurš guvis smagus ievainojumus.
Raķete trāpīja kādai ēkai, un viens no mediķiem ziņoja, ka postījumi ir plaši.