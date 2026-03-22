Apmaiņā pret mieru ASV pieprasa Irānai atteikties no urāna bagātināšanas un atvērt Hormuza šaurumu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija sākusi provizoriskas diskusijas par to, kā varētu izskatīties miera sarunas ar Irānu, vēsta amerikāņu tīmekļa medijs "Axios", atsaucoties uz diviem avotiem, kas ir pazīstami ar diskusiju gaitu.
Kā norādīja ASV amatpersona, Savienotās Valstis pieprasa, lai Irāna uzņemas sešas saistības, arī pilnībā pārtrauc urāna bagātināšanu un kodolieroču izstrādi, ievērojami samazina raķešu programmu un pārtrauc finansēt reģiona bruņotos grupējumus, arī Libānas "Hizbollah" un Jemenas hutiešus.
Turklāt jebkuras vienošanās nosacījumos būtu jāiekļauj Hormuza šauruma atvēršana.
Irānas prasībās ietilpst pamiers, garantijas, ka karš nākotnē netiks atsākts, un kompensācijas.
Cits "Axios" sarunbiedrs teicis, ka ir iespējams kompromiss par iesaldēto aktīvu atdošanu Irānai. "Viņi to sauc par kompensācijām. Mēs to varam saukt par iesaldēto aktīvu atdošanu," teicis avots, taču "vispirms mums ir jānonāk līdz stadijai, kad šāds uzdevums vispār parādīsies."
Šajā kontekstā svarīgi ir jautājumi - kas būs kontaktpersona Irānā un kura valsts varētu būt sarunu starpnieks, norāda "Axios".
Pēdējās dienās tiešu kontaktu starp ASV un Irānu nav bijis, taču Ēģipte, Katara un Lielbritānija pārsūtījušas ziņojumus starp abām pusēm, norāda medijs.
20. martā Tramps paziņoja, ka apsver iespēju pakāpeniski izbeigt karu, taču ASV amatpersonas norāda, ka karadarbība varētu turpināties vēl divas trīs nedēļas.