Putins piedāvājis pārtraukt izlūkdatu sniegšanu Irānai, ja ASV pārstās atbalstīt Ukrainu, ziņo medijs
Krievijas vadonis Vladimirs Putins pietāvājis pārtraukt izlūkošanas informācijas apmaiņu ar Irānu, ja ASV pārtrauks atbalsta sniegšanu Ukrainai, medijs "Politico".
Kā medijam "Politico" ziņo informēti avoti, tādu priekšlikumu Trampa administrācijas pārstāvjiem - Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram - aizvadītajā nedēļā sanāksmē Maiami izteicis Krievijas sūtnis Kirils Dmitrijevs. ASV esot noraidījusi Krievijas priekšlikumu, tomēr tas radījis bažas Eiropas diplomātu vidū, kuri uztraucas, ka Maskava šādi cenšas veidot plaisu starp Eiropu un ASV.
Kāds ES diplomāts nodēvēja Krievijas piedāvājumu par "nepieņemamu". Medijs norāda, ka piedāvātais darījums ir palielinājis aizdomas Eiropā, ka Vitkofa-Dmitrijeva sanāksmes nav nodrošinājušas reālu progresu miera panākšanā Ukrainā, bet Maskava tās drīzāk izmantojusi kā iespēju, lai censtos noslēgt citus darījumus ar Vašingtonu, atstājot Eiropu malā.
Kāds cits avots norādīja, ka Krievija ir izteikusi ASV vairākus piedāvājumus saistībā ar Irānu, kurus ASV noraidījušas. Viens no šiem priekšlikumiem esot bijis pārvietot Irānas bagātināto urānu uz Krieviju, norāda avots.
Bet vēl kāds Eiropas diplomāts centās mazināt Krievijas priekšlikuma draudus, norādot, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons jau janvārī paziņoja, ka “divas trešdaļas” militārās izlūkošanas informācijas Ukrainai tagad nodrošina Francija. Trampa administrācija pārtrauca vairums finansiālā un militārā atbalsta sniegšanu Kijivai aizvadītajā gadā. Vašingtona joprojām piegādā ieročus Ukrainai, bet saskaņā ar NATO vadītu programmu, kurā sabiedrotie par tiem maksā.
Jau ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps piektdien nodēvēja NATO sabiedrotos par gļēvuļiem, par to, ka tie atteicās nosūtīt savus karakuģus uz Hormuza šaurumu. "Viņi negribēja pievienoties cīņai, lai apturētu kodolvalsti Irānu. Tagad, kad šī cīņa ir militāri uzvarēta un viņiem nedraud lielas briesmas, viņi sūdzas par augstajām naftas cenām, ko viņi spiesti maksāt, bet nevēlas palīdzēt atvērt Hormuza šaurumu," rakstīja Tramps, norādot, ka Irānas veiktā Hormuza blokāde ir vienīgais iemesls augstajām naftas cenām.
Tāpat Trampa administrācija paziņojusi, ka atvieglo sankcijas Krievijas naftai, lai mazinātu spiedienu uz naftas tirgiem. Šis lēmums radījis lielas bažas Eiropas līderu vidū, tai skaitā to kritizējis Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.