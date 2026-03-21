Izraēlas aizsardzības ministrs sola pastiprināt uzbrukumus Irānai
Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs sestdien paziņojis, ka Izraēla un ASV tuvākajās dienās ievērojami pastiprinās uzbrukumus Irānai.
Kacs pēc konsultācijām ar augsta ranga militārpersonām paziņoja, ka triecieni tiks vērsti pret Irānas vadību.
Ministrs uzsvēra, ka Izraēla ir apņēmības pilna turpināt kampaņu pret Irānas varas struktūru, lai likvidētu tās komandierus un stratēģiskās spējas, līdz tiks novērsti visi drošības draudi Izraēlai un ASV interesēm reģionā.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņš apsver militāro operāciju pret Irānu "pakāpenisku izbeigšanu", piebilstot, ka ASV ir tuvu tam, lai sasniegtu savus mērķus šajā konfliktā.
Irāna raidījusi raķetes uz ASV un Lielbritānijas kopīgo bāzi Djego Garsijas salā
Irāna raidījusi divas raķetes uz ASV un Lielbritānijas kopīgo gaisa spēku bāzi Djego Garsijas salā Indijas okeānā, ziņo laikraksts "Wall Street Journal" un citi mediji.
Spriežot pēc mediju ziņotā, uzbrukums bijis neveiksmīgs un neviena no raķetēm nav sasniegusi bāzi.
Lielbritānija nosodīja "Irānas pārgalvīgos uzbrukumus", bet neatklāja informāciju par uzbrukumu bāzei Djego Garsijas salā. Nav zināms, cik tuvu raķetes pielidoja bāzei, kas atrodas aptuveni 4000 kilometrus no Irānas.
Lielbritānijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Irānas "uzbrukumi visā reģionā un Hormuza šauruma turēšana par ķīlnieku rada draudus Lielbritānijas interesēm un Lielbritānijas sabiedrotajiem".
Lielbritānija nav piedalījusies ASV un Izraēlas uzbrukumos Irānai, bet ir atļāvusi amerikāņu bumbvedējiem izmantot Lielbritānijas bāzes, lai uzbruktu Irānas raķešu objektiem.
Piektdien Lielbritānijas valdība paziņoja, ka ASV bumbvedēji var izmantot Lielbritānijas bāzes, tostarp Djego Garsiju, arī operācijās, lai novērstu Irānas uzbrukumus kuģiem Hormuza šaurumā. Irāna uzbruka bāzei Djego Garsijas salā vēl pirms šī Lielbritānijas paziņojuma.