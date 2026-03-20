Ukrainas eksperti sadarbojas ar piecām Tuvo Austrumu valstīm cīņā pret Irānas trieciendroniem "Shahed"
"Mūsu komandas jau sadarbojas ar piecām valstīm cīņā pret "Shahed" - ir sniegti ekspertu novērtējumi, palīdzam izveidot aizsardzības sistēmu. Ir papildu pieprasījumi no citām valstīm. Tāpat divos virzienos reģionā ir pieprasījumi no ASV puses par ekspertu atbalstu viņu militārajiem spēkiem. Izskatām pieprasījumus arī no Eiropas partneriem, kuru spēki atrodas šajā reģionā," piektdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš norādīja, ka Ukraina ir ieinteresēta pēc iespējas ātrākā un drošā situācijas stabilizācijā ap Irānu, jo tam ir globāla nozīme no naftas un gāzes tirgu stāvokļa viedokļa un līdz ar to arī cenu situācijas, jo īpaši Eiropā un Ukrainā.
"Mūsu principiālā nostāja ir arī nepieļaut jebkādus panākumus Irānas režīma teroristiskajai darbībai, kas ir senais Krievijas sabiedrotais. Nevienā pasaules vietā nedrīkst ļaut teroristiem noteikt, kas notiks ar cilvēkiem un valstīm," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Kijiva ir piedāvājusi ASV un Tuvo Austrumu valstīm dalīties ar savu kauju pieredzi un tehnoloģijām, lai cīnītos pret Irānas trieciendroniem.
Zelenskis pirms nedēļas paziņoja, ka Kijivas palīdzību jau lūgušas vairāk nekā desmit valstis.
Salīdzinoši lētos dronus "Shahed" sākotnēji izstrādāja Irāna un piegādāja Krievijai uzbrukumiem Ukrainā, bet tagad šo lidaparātu versijas ražo arī Krievija.