ASV raķešu sistēma “HIMARS”, ko izmanto ASV cīņā pret Irānu.
Šodien 17:39
ASV sabombardē pazemes objektu un paziņo, ka Irānas draudi Hormuzam ir mazinājušies
ASV armija sestdien paziņojusi, ka Irānas spējas apdraudēt Hormuza šaurumu ir samazinājušās, jo ASV šonedēļ sabombardēja pazemes objektu, kurā Irāna glabāja raķetes un citus ieročus.
ASV Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) vadītājs admirālis Breds Kūpers paziņoja, ka ASV nometušas vairākas 5000 mārciņu bumbas uz nocietināto pazemes objektu, kas atradās Irānas piekrastē un ko tā izmantoja pretkuģu raķešu, mobilo raķešu palaišanas iekārtu un cita aprīkojuma glabāšanai.
Kūpers platformā "X" norādīja, ka ASV ne tikai iznīcināja objektu, bet arī izlūkošanas atbalsta objektus un radaru sistēmas, kas tika izmantotas kuģu kustības novērošanai. "Rezultātā mazināta Irānas spēja apdraudēt kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā un ap to," viņš piebilda.
CENTCOM vadītājs arī paziņoja, ka ASV bruņotie spēki pēdējo trīs nedēļu laikā uzbrukuši vairāk nekā 8000 militāro mērķu, tostarp 130 Irānas kuģiem.