"Neprātīgs uzbrukums!" Irāna raidījusi raķetes uz ASV un Lielbritānijas kopīgo bāzi Djego Garsijas salā
Irāna raidījusi divas raķetes uz ASV un Lielbritānijas kopīgo gaisa spēku bāzi Djego Garsijas salā Indijas okeānā, ziņo laikraksts "Wall Street Journal" un citi mediji.
Spriežot pēc mediju ziņotā, uzbrukums bijis neveiksmīgs un neviena no raķetēm nav sasniegusi bāzi.
Lielbritānija nosodīja "Irānas pārgalvīgos uzbrukumus", bet neatklāja informāciju par uzbrukumu bāzei Djego Garsijas salā.
Lielbritānijas Aizsardzības ministrija norādīja: "Irānas neprātīgie uzbrukumi, triecieni visā reģionā un Hormuza šauruma turēšana ķīlniekos ir apdraudējums Lielbritānijas interesēm un Lielbritānijas sabiedrotajiem."
Nav zināms, cik tuvu raķetes pielidoja bāzei, kas atrodas aptuveni 4000 kilometrus no Irānas.
BBC norāda, ka ir radušās šaubas, vai Irāna, kas līdz šim tika uzskatīta par ballistisko raķešu īpašnieci ar vidēja diapazona spēju līdz 2 000 km, ir spējīga raidīt raķetes līdz Djego Garcijas salai.
Tomēr daži militārie analītiķi, tostarp Izraēlas "Alma" pētniecības un izglītības centrs, uzskata, ka Irānas "Khorramshahr" raķete varētu sasniegt līdz 2 897 kilometriem.
Lielbritānija pati nav piedalījusies ASV un Izraēlas uzbrukumos Irānai.
Piektdien Lielbritānijas valdība paziņoja, ka ASV bumbvedēji var izmantot Lielbritānijas bāzes, tostarp Djego Garsiju, arī operācijās, lai novērstu Irānas uzbrukumus kuģiem Hormuza šaurumā. Irāna uzbruka bāzei Djego Garsijas salā vēl pirms šī Lielbritānijas paziņojuma.