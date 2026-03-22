Irānas raķešu triecienos Izraēlas dienvidos cietuši vismaz 180 cilvēki. "Šis ir bijis ļoti smags vakars cīņā par mūsu nākotni!"
Sestdienas, 21. marta, vakarā Irāna veikusi raķešu triecienus Izraēlas dienvidu pilsētām Dimonai un Aradai. Uzbrukumos ievainoti visaz 180 cilvēki, paziņojusi Izraēlas Veselības ministrija.
Izraēlas armijas pārstāvis Efijs Defrins vietnē "X" norādīja, ka pretgaisa aizsardzība darbojās, taču triecienus neizdevās pārtvert. "Mēs izmeklēsim šo incidentu un izdarīsim secinājumus," viņš sacīja. Tikmēr Izraēlas neatliekamās medicīniskās palīdzības pārstāvis Jakis Talkars norādījis, ka aina pilsētās ir ļoti nopietna. "Ir daudz ievainoto ar dažādas pakāpes ievainojumiem".
Tikmēr Izraēlas plašsaziņas līdzekļi publicējuši skarbus foto ar smagi bojātām ēkām pilsētās. "Gan Dimonā, gan Aradā tika palaisti pārtvērēji, kas netrāpīja draudiem, kā rezultātā divas ballistiskās raķetes ar simtiem kilogramu sverošām kaujas galviņām veica tiešus trāpījumus," paziņoja ugunsdzēsēji.
Irānas Revolucionārā gvarde paziņojusi, ka triecieni tika mērķēti pa Izraēlas "militārajiem objektiem un drošības centriem valsts dienvidos". Izraēlas kodolreaktors atrodas aptuveni 13 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Dimonas. Tāpat abas pilsētas atrodas netālu no vairākiem militāriem objektiem, tostarp Nevatimas gaisa spēku bāzes.
"Šis ir bijis ļoti smags vakars cīņā par mūsu nākotni," paziņoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu. "Mēs esam apņēmības pilni turpināt triecienus pret mūsu ienaidniekiem visās frontēs."
Jāpiemin, ka aizvadītajā dienā Irāna arī pirmo reizi kara laikā pielietoja tāla darbības rādiusa raķetes, paplašinot uzbrukumu risku ārpus Tuvajiem Austrumiem. Irāna palaida divas ballistiskās raķetes ar 4000 kilometru darbības rādiusu uz ASV un Lielbritānijas militāro bāzi Djego Garsijā Indijas okeānā, sacīja Izraēlas armijas vadītājs Ejal Zamirs. Izraēlas armija norādīja, ka šī ir pirmā reize konfliktā, kad Irāna izmanto tāla darbības rādiusa raķetes. "Šīs raķetes nav paredzētas triecieniem Izraēlai. To darbības rādiuss sasniedz Eiropas galvaspilsētas — Berlīni, Parīzi un Romu, kas visas atrodas tiešā apdraudējumā," teikts Zamira paziņojumā.