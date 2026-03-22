Nav pierādījumu, ka Irānas raķetes varētu sasniegt Londonu, uzsver Lielbritānijas ministrs
Nav “nekādu pierādījumu, kas apstiprinātu” Izraēlas apgalvojumus, ka Irānai ir tāla darbības rādiusa raķetes, kas spētu sasniegt Londonu, paziņojis Lielbritānijas mājokļu un pašvaldību ministrs Stīvs Rīds.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā Irāna pirmo reizi kara laikā pielietoja tāla darbības rādiusa raķetes. Irāna palaida divas ballistiskās raķetes ar 4000 kilometru darbības rādiusu uz ASV un Lielbritānijas kopīgo militāro bāzi Djego Garsijā Indijas okeānā, kas atradās 3800 metru no Irānas, sacīja Izraēlas armijas vadītājs Ejal Zamirs, brīdinot, ka Irānas raķetes tagad varot sasniegt arī Eiropas galvaspilsētas.
Viena no raķetēm nesasniedza mērķi un nokrita, bet otra tika pārtverta. Rīds atteicās komentēt, cik tuvu raķetes pietuvojušās Lielbritānijas teritorijai, uzsverot, ka nevar izpaust operācijas “operatīvās detaļas”.
Pēc šī incidenta Izraēlas Aizsardzības spēki atkārtoti norādīja, ka Irāna cenšas attīstīt raķetes, kas spētu sasniegt Eiropu, Āziju un Āfriku, un uzsvēra, ka šādi ieroči varētu apdraudēt arī tādas pilsētas kā Londona, Parīze un Berlīne. Tomēr Rīds šo vērtējumu noraidīja, sakot: “Nav pierādījumu, kas apstiprinātu šos apgalvojumus,” vienlaikus piebilstot, ka Lielbritānija ir spējīga sevi aizsargāt gan mājās, gan ārvalstīs.
Eksperti norāda, ka Irānas rīcībā esošo raķešu maksimālais darbības rādiuss šobrīd ir aptuveni 2000 kilometru, kas ir ievērojami mazāk nekā attālums līdz Londonai. Vienlaikus bijušais britu armijas ģenerālis sers Ričards Širrefs aicināja Izraēlas apgalvojumus uztvert nopietni, taču arī atzīmēja, ka Izraēlai varētu būt izdevīgi paplašināt konfliktu un iesaistīt tajā vairākas valstis.
Tikmēr Lielbritānija paplašinājusi ASV tiesības izmantot savas militārās bāzes triecieniem pret Irānas objektiem, īpaši tiem, kas apdraud kuģošanu Hormuza šaurumā. Valdība uzsver, ka tas tiek darīts kolektīvās pašaizsardzības nolūkos, nevis lai eskalētu konfliktu, lai gan opozīcija brīdina par iespējamu dziļāku iesaisti karā un pieprasa parlamenta balsojumu par šādiem lēmumiem.