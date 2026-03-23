Raķetes lido, sirēnas nepārtraukti skan - Irāna īsteno jaunus uzbrukumus Persijas līča valstīm
Saūda Arābija un Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) pirmdienas rītā ziņoja par jauniem Irānas uzbrukumiem.
Saūda Arābijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pirmdien tā ir fiksējusi divas uz galvaspilsētu raidītas Irānas ballistiskās raķetes, no kurām viena tika notriekta, bet otra nokrita neapdzīvotā teritorijā.
Savukārt AAE Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tā pašlaik reaģē uz raķešu un dronu draudiem no Irānas. Valstī dzirdamās skaņas ir pretgaisa aizsardzības sistēmu raķešu un dronu pārtveršanas rezultāts, paskaidroja ministrija.
Dažas stundas pirms tam Abū Dabī iestādes ziņoja, ka kādu Indijas pilsoni ievainojušas notriektas ballistiskās raķetes atlūzas.
Sirēnas skanēja arī Bahreinā, un Iekšlietu ministrija aicināja iedzīvotājus doties uz tuvāko patvertni.