Irāna turpina uzbrukt Persijas līča valstīm - ANO aicina nekavējoties to izbeigt
ANO Drošības padome trešdien pieprasīja Irānai izbeigt uzbrukumus Persijas līča valstīm.
Šī rezolūcija, kurā netika pieminēti ASV un Izraēlas triecieni Irānai, pamudināja Irānas vēstnieku nosodīt to kā starptautiskās institūcijas "ļaunprātīgu izmantošanu".
Rezolūcija tika pieņemta ar 13 balsīm par, Krievijai un Ķīnai atturoties.
Tā "pieprasa nekavējoties izbeigt visus Irānas Islāma Republikas uzbrukumus Bahreinai, Kuveitai, Omānai, Katarai, Saūda Arābijai, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Jordānijai".
Rezolūcija arī "nosoda jebkādas Irānas Islāma Republikas darbības vai draudus, kuru mērķis ir slēgt, traucēt vai citādi iejaukties starptautiskajā kuģošanā caur Hormuza šaurumu".
Irāna ir vairākkārt uzbrukusi Persijas līča valstīm, atbildot uz ASV un Izraēlas uzbrukumiem, kuros nogalināts Irānas augstākais līderis ājatolla Ali Hameneji un kas vēl turpinās.
Irāna arī apšaudījusi tirdzniecības kuģus, kas šķērso Hormuza šaurumu, lai nodarītu kaitējumu globālajai ekonomikai.
Bahreinas vēstnieks ANO Džamals Faress Alrovajejs, kas ierosināja pieņemt šo rezolūciju, kuru atbalstīja 135 valstīs, sacīja, ka tās pieņemšana atspoguļo Persijas līča svarīgo lomu pasaules ekonomikā.
"Tāpēc šī reģiona drošības nodrošināšana nav tikai reģionāla lieta - tā ir kopīga starptautiska atbildība, kas cieši saistīta ar globālās ekonomikas stabilitāti un enerģētisko drošību," sacīja vēstnieks.
Drošības padomes pastāvīgās dalībvalstis ar veto tiesībām Krievija un Ķīna balsojumā atturējās, jo bija neapmierinātas ar to, ka rezolūcijā nebija atzīts ASV un Izraēlas karš pret Irānu.
Irānas vēstnieks ANO Amirs Saeids Iravani paziņoja, ka šīs rezolūcijas pieņemšana ir Drošības padomes mandāta kliedzoša ļaunprātīga izmantošana, tiecoties pēc politiskas darba kārtības".
"Šī rezolūcija ir atklāta netaisnība pret manu valsti, kas ir skaidra agresijas akta galvenais upuris," sacīja vēstnieks.
ASV, kas atbalstīja rezolūciju, sacīja, ka tās pieņemšana atspoguļo Irānas triecienu plašu nosodījumu.
"Irānas stratēģija sēt haosu, mēģinot turēt savus kaimiņus par ķīlniekiem, mēģinot satricināt reģiona apņēmību, ir skaidri atspēlējusies, ko šodien parādīja šis balsojums," sacīja ASV vēstnieks ANO Maiks Volcs.