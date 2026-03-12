Mediji: ASV izlūkdienesti nesaskata režīma sabrukuma draudus Irānā
ASV izlūkdienesti uzskata, ka Irānas režīms lielā mērā nav mainījies un tuvākajā laikā tam nedraud sabrukums, atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūra "Reuters".
Saskaņā ar avotu stāstīto situācijas analīze liecina, ka Irānas režīmam nedraud sabrukums un tas saglabā kontroli pār Irānas iedzīvotājiem.
Pieaugot politiskajam spiedienam saistībā ar naftas cenu kāpumu, ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ paziņoja, ka ļoti drīz izbeigs lielāko ASV militāro operāciju kopš 2003. gada. Tomēr atrast pieņemamu risinājumu varētu būt grūti, ja Irānas radikālie līderi joprojām stingri turēs varas grožus savās rokās, komentē "Reuters".
Izlūkošanas ziņojumos uzsvērta Irānas klerikālās vadības saliedētība, neraugoties uz augstākā līdera ajatollas Ali Hameneji nāvi 28. februārī, ASV un Izraēlas triecienu pirmajā dienā.
Arī Izraēlas amatpersonas slēgtās sarunās atzinušas, ka nav pārliecības, ka karš novedīs pie Irānas režīma sabrukuma, aģentūrai atklāja augsta ranga Izraēlas amatpersona.