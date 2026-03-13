Tramps paziņo, ka ASV Ukrainas palīdzība pret Irānas droniem neesot nepieciešama
ASV prezidents Donalds Tramps intervijā telekanālam "Fox News" paziņoja, ka ASV par droniem zin vairāk nekā jebkurš cits pasaulē un Savienotajām Valstīm Ukrainas palīdzība pret dronu aizsardzību neesot nepieciešama.
"Nē, mums aizsardzībā pret droniem [Ukrainas] palīdzība nav vajadzīga," sacīja Tramps. "Mēs par droniem zinām vairāk nekā jebkurš cits. Patiesībā mums ir labākie droni pasaulē," sacīja Tramps.
Jau ziņots, ka Kijiva ir nosūtījusi uz ASV un Tuvo Austrumu reģionu savus specīalistus, kas dalās ar savu kauju pieredzi un tehnoloģijām, lai cīnītos pret Irānas trieciendroniem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien paziņoja, ka Kijivas palīdzību jau lūgušas vairāk nekā desmit valstis. Iepriekš viņš teica, ka Ukrainas speciālisti ir nosūtīti uz Saūda Arābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Pirms nedēļas Zelenskis pavēstīja, ka ASV patlaban notiekošā Irānas kara laikā lūgušas Ukrainai palīdzību aizsardzībā pret droniem "Shahed". "Mēs saņēmām lūgumu no Savienotajām Valstīm par konkrētu atbalstu aizsardzībai pret šahediem Tuvo Austrumu reģionā," 5. martā platformā "X" pauda Zelenskis.
"Es devu norādījumus sniegt nepieciešamos līdzekļus un nodrošināt Ukrainas speciālistu klātbūtni, kas var garantēt nepieciešamo drošību," piebilda prezidents. "Ukraina palīdz partneriem, kas palīdz nodrošināt mūsu drošību un aizsargāt mūsu cilvēku dzīvības," norādīja Zelenskis.