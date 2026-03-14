VIDEO: Irāna uzbrukusi ASV vēstniecībai Bagdādē 
Foto: EPA/Scanpix
ASV vēstniecībā Bagdādē pēc uzbrukuma.
Tiek ziņots, ka izcēlies ugunsgrēks ASV vēstniecībā Bagdādē, Irākā, pēc Irānas uzbrukuma.

Video redzams, ka ASV vēstniecība Bagdādē ir aizdegusies.

Ziņu aģentūras "Reuters" un "Associated Press" ziņo, ka vēstniecību skāra raķete, savukārt ziņu aģentūra "AFP", atsaucoties uz avotiem, norāda, ka postījumus izraisīja bezpilota lidaparāta uzlidojums, vēsta "CNN". 

Jau ziņots, ka Palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamas" sestdien aicināja savu sabiedroto Irānu atturēties no uzbrukumiem kaimiņvalstīm, taču vienlaikus atbalstīja Teherānas tiesības aizsargāties pret Izraēlu un ASV.

