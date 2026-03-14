VIDEO: Irāna uzbrukusi ASV vēstniecībai Bagdādē
Tiek ziņots, ka izcēlies ugunsgrēks ASV vēstniecībā Bagdādē, Irākā, pēc Irānas uzbrukuma.
Video redzams, ka ASV vēstniecība Bagdādē ir aizdegusies.
🇮🇷🇮🇶⚡️🇺🇸 Smoke is rising this morning from the U.S. Embassy building in Iraq following an overnight attack on— Barong (@Barong369) March 14, 2026
🔹 Prior to the attack on the embassy in Iraq: Al-Arabiya reported overnight on an airstrike targeting a house in Baghdad where commanders of pro-Iranian militias were… pic.twitter.com/4gZVayjiub
Ziņu aģentūras "Reuters" un "Associated Press" ziņo, ka vēstniecību skāra raķete, savukārt ziņu aģentūra "AFP", atsaucoties uz avotiem, norāda, ka postījumus izraisīja bezpilota lidaparāta uzlidojums, vēsta "CNN".
Jau ziņots, ka Palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamas" sestdien aicināja savu sabiedroto Irānu atturēties no uzbrukumiem kaimiņvalstīm, taču vienlaikus atbalstīja Teherānas tiesības aizsargāties pret Izraēlu un ASV.