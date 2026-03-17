Tramps saņem "naža dūrienu mugurā": protestējot pret uzbrukumu Irānai, atkāpjas ASV Nacionālā pretterorisma centra direktors
ASV Nacionālā pretterorisma centra direktors Džo Kents otrdien paziņoja par atkāpšanos no amata, norādot, ka nevar atbalstīt Trampa administrācijas karu pret Irānu. Irāna "neradīja mūsu valstij akūtus draudus, un ir skaidrs, ka mēs sākām šo karu Izraēlas un tās ietekmīgā Amerikas lobija spiediena dēļ", paziņojumā sociālajos medijos pauda Kents.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
Nacionālā pretterorisma centra uzdevums ir analizēt un atklāt terorisma draudus. Kents ir pirmā augsta ranga Trampa administrācijas amatpersona, kas atkāpjas, protestējot pret Irānas karu.
"Šīs administrācijas darbības sākumā augsta ranga Izraēlas amatpersonas un ietekmīgi Amerikas mediju pārstāvji izvērsa dezinformācijas kampaņu, kas nopietni grāva jūsu platformu "Amerika pirmajā vietā" un izplatīja karu atbalstošu noskaņojumu, lai veicinātu karu ar Irānu," vēršoties pie ASV prezidenta Donalda Trampa, paziņojumā norādīja Kents.
"Šī atbalss kamera tika izmantota, lai jūs maldinātu, ka Irāna rada akūtus draudus Savienotajām Valstīm un ka gadījumā, ja jūs tagad uzbruksiet, ir skaidrs ceļš uz ātru uzvaru," pauda līdzšinējais pretterorisma centra direktors.
"Tie bija meli, un tā ir tā pati taktika, ko izmantoja izraēlieši, lai ievilinātu mūs postošajā Irākas karā, kas mūsu tautai maksāja tūkstošiem mūsu labāko vīriešu un sieviešu dzīvību. Mēs nedrīkstam atkārtot šo kļūdu," mudināja Kents.