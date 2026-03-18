Zelenskis: Irānas karš raisa sliktu priekšnojautu par Ukrainas miera procesu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu raidsabiedrībai BBC atzina, ka viņam ir ļoti slikta priekšnojauta par Irānas kara ietekmi uz Ukrainas miera procesu.
Zelenskis aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu un Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru tikties un rast kopīgu valodu, aicinājumu paužot pēc tam, kad Tramps atkārtoti bija kritizējis Stārmeru.
Ukrainas prezidents arī teica, ka viņam ir "ļoti slikta priekšnojauta" par Tuvo Austrumu konflikta ietekmi, norādot, ka miera sarunas Ukrainā "nepārtraukti tiek atliktas. Un tam ir tikai viens iemesls - karš Irānā".
Ukrainas prezidents vizītē Londonā ieradās otrdien.
Cenšoties ierobežot naftas cenu kāpumu, ko izraisījis Irānas karš, ASV mīkstinājušas sankcijas, ar ko aplikta Krievijas naftas tirdzniecība.
Lielbritānija ir rietumvalstu vidū, kas pēc šī ASV soļa paziņojušas, ka Krievijas naftai noteiktās sankcijas nemazinās.
Londona arī aicinājusi uzturēt spiedienu pret Krieviju.
Kopš 2026. gada sākuma Ukraina, Krievija un ASV ir rīkojušas vairākas trīspusējo sarunu kārtas. Janvārī un februāra sākumā delegācijas tikās Abū Dabī, pēc tam februāra vidū sarunas notika Ženēvā.
Jaunu tikšanos Abū Dabī bija paredzēts rīkot marta sākumā.
Saskaņā ar Zelenska iepriekš teikto, sarunas bija plānotas no 5. līdz 8. martam.
Par tikšanos tika panākta vienošanās, pirms 28. februārī Izraēla un ASV sāka karu pret Irānu.