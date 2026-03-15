Tramps: Irānai jāatsakās no kodolambīcijām, lai runātu par vienošanos
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien telefonintervijā ASV telekanālam NBC sacīja, ka Irāna vēlas noslēgt vienošanos, bet viņš nevēlas to darīt tagad, "jo nosacījumi vēl nav pietiekami labi".
Viņš atteicās nosaukt, kādi būtu šie nosacījumi, tomēr norādīja, ka Irānas apņemšanās atteikties no jebkādām ambīcijām attiecībā uz kodolieročiem būtu daļa no iespējamās vienošanās".
Tajā pašā intervijā Tramps arī teica, ka vairākas valstis ir apņēmušās palīdzēt gādāt par Hormuza šauruma drošību, tomēr viņš atteicās tās nosaukt.
Tramps arī sacīja, ka ASV esot "pilnībā iznīcinājušas" Hargas salu - kritiski svarīgu Irānas naftas eksporta mezglu -, bet piebilda, ka "mēs varam uz tai uzbrukt vēl dažas reizes vienkārši izklaides labad".
Šajā intervijā NBC Tramps arī izvirzīja jautājumus par Irānas jauno augstāko līderi Modžtabu Hameneji.
"Es nezinu, vai viņš vispār ir dzīvs. Līdz šim neviens nav spējis viņu parādīt," sacīja Tramps, jo Hameneji ceturtdien savu pirmo paziņojumu sniedza rakstiski, nevis video.
"Es esmu dzirdējis, ka viņš nav dzīvs, un, ja viņš ir, tad viņam vajadzētu darīt kaut ko ļoti gudru savas valsts labā, un tā ir padošanās," piebilda Tramps, ziņas par viņa nāvi nodēvējot par "baumām".